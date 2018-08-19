洪秀柱轟蔡政府扭曲歷史

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中國時報
楊佳穎／台北報導

適逢八二三炮戰勝利60周年，軍系團體昨舉辦「八二三戰役勝利六十周年紀念大會」，前國民黨主席洪秀柱受訪指出，這是很有意義的活動，無論是九三軍人節或抗日戰爭，都是不可以忘記的事情；她也說，歷史不能忘記，八二三戰役更不能忘，如今蔡政府處心積慮忘記、扭曲歷史，是可忍孰不可忍。

國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱及國民黨台北市長參選人丁守中昨日都現身八二三戰役紀念大會；吳敦義致詞強調，八二三炮戰是中華民國遷到台灣之後最關鍵的戰役，若沒有八二三的勝利，就沒有60年來繁榮、安定、民主的台灣，台灣人民應用最誠摯的心，感謝在金門殉國的先烈先賢，以及當時犧牲奉獻的軍民同胞。

吳敦義表示，人民要謹記戰爭的殘酷，不要輕啟戰端，因此海峽兩岸和平穩定的發展，是所有人民的共同目標。他強調，唯有在「一中各表」的共識下，雙方才能保持彼此尊重，並確保海峽兩岸的和平穩定發展，因此在年底的選戰，盼大家用選票支持國民黨各個縣市參選人，讓國民黨在2020年有機會重返執政、撥亂反正。

丁守中受訪時也說，沒有當年國民黨領導戰役，就不可能有如今台灣的安定繁榮、多元民主。對於民進黨未舉辦相關紀念活動，他則批評，民進黨政府數典忘祖，忘記八二三血戰，當時是赤焰燎天的時代，若沒有國民黨政府及老兵浴血抵抗侵略，怎麼會有如今多元民主、安定繁榮的台灣？呼籲政府要紀念老兵及當初在浴血奮戰的英雄。

(中國時報)

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