新聞透視－柯可藍可綠紅不厭 誰攖其鋒

2018年08月19日 04:10 中國時報 鄭舲

台北市長柯文哲被爆料將追隨民主運動先驅蔣渭水成立「台灣民眾黨」，柯未正面否認，引人聯想；事實上，以柯橫掃全台的高人氣，既能左手拉抬藍營韓國瑜，再騰右手打造黃信介紀念廣場、有望一舉拿下綠營這塊最珍貴的神主牌，加上大陸央視的高度肯定，2020柯或許將成藍綠、兩岸的最大公約數，以眾人雖不滿意，但都能接受之姿，成功挑戰總統大位。

朝野兩岸 最大公約數

2018九合一選舉進入倒數階段，首都市長之爭原應「藍、綠、白」三強鼎立，但柯文哲人氣節節攀升，民調持續領先其他兩人。近日柯文哲又有動作，不僅說要打造「黃信介紀念廣場」搶攻深綠選票，還被爆料組黨，黨名已經想好，將追隨民主運動先驅蔣渭水叫「台灣民眾黨」。

柯文哲2014年打著「政治素人」名號參選，4年後的現在，已不可同日而語。他不藍不綠、敢說真話的風格成功拉攏那些厭倦只有藍綠、不問是非的傳統型政治人物的選民；同時柯文哲又靠著上網路節目、打「學姊牌」等方法吸引目光，收服年輕選票。

第三勢力 愈往南愈火

柯文哲的人氣不僅限於台北，且愈往南愈火，日前他到台南舉辦簽書會，大批柯粉擠爆會場；更有一份「政黨好感度」民調顯示，柯若籌組第三勢力政黨，受高雄市民的好感度遠超過民進黨和國民黨；另外，柯文哲發起募款，捐款者7成不是來自台北市，顯現北市以外的選民也對柯有期待。因此柯把韓國瑜當麻吉，連陳其邁也不得不謹慎以對。

讓柯文哲離總統大位更進一步的，還有他的兩岸策略。柯文哲雖自承是「墨綠」，但他提出「兩岸一家親」，以務實態度面對兩岸問題，主張兩岸交流對話。相對蔡政府消極的「維持現狀」，甚至是閣揆賴清德的「台獨工作者」說，都讓對岸順耳許多。重要的是，柯拒絕了前總統李登輝「別再講兩岸一家親」的要求，讓大陸央視罕見推出2分鐘報導介紹柯文哲，還點出柯有望參選2020總統。

再攀高峰 也順理成章

柯文哲挾高人氣，若在年底高票連任市長，接續於2020與藍綠爭奪總統大位，將是順理成章之事，因為他能藍、可綠，又為對岸所接受，試問，誰能攖其鋒！

(中國時報)