楊麗環稱 心裡只有桃市民

2018年08月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 呂筱蟬、／桃園報導

前立委楊麗環18日正式宣布參選桃園市長，被指是讓國民黨分裂的罪人，她淡然表示，心裡只有桃園市民，早已退出國民黨，且陳學聖民調僅16％，也分裂不了什麼人。

楊麗環表示，參選是為了桃園市的經濟打拚，和任何政黨都沒有關係，只在乎市民是否認同她，且她已宣布退出國民黨，將以無黨籍參選，對於其他政黨或參選人有什麼意見，不予置評。

國民黨組發會主委李哲華在楊宣布前晚，銜主席之命，與桃園市黨部主委楊敏盛等人親自拜訪，卻吃了閉門羹；前副主席兼祕書長曾永權更曾專程拜訪，同樣無法如願。而楊麗環也坦言，吳敦義夫人蔡令怡確實找過她，但2人錯過沒見到面，現在決定參與桃園市長，是對桃園市219萬市民的承諾，枝微末節的事已不重要。

楊麗環原是桃園的藍天志工團支團長，她在宣布參選桃園市長後，國民黨桃園市黨部立即發出解聘聲明，未來她以藍天志工團或支團長名義從事各項活動，皆與國民黨無關。楊麗環則說，桃園市藍天志工團是她去註冊立案的社團，是在從事公益愛心，與國民黨只從事輔選造勢的社團並不一樣。

國民黨桃園市黨部對楊脫黨參選表達遺憾，強調直到最後一刻，黨中央及地方黨部高層仍不放棄整合，無奈楊關閉協商大門，直言楊若執意登記，將會祭出黨紀處分，也感嘆楊的政治生命豪賭，愧對黨的栽培，恐讓民進黨成最大贏家。

國民黨主席吳敦義和前總統馬英九昨天到訪桃園，面對楊脫黨參選，2人都冷處理，指組發會、市黨部會持續與她溝通。

對手桃園市長鄭文燦則以「不介入也不評論」回應，強調市政工作是連任的最大基礎，會繼續「按表操課」，重申「無招勝有招」，預計選前30天才會正式成立競選總部。

(中國時報)