傳組台灣民眾黨 柯文哲未否認

2018年08月19日 04:10 中國時報 張潼 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲爭取連任聲勢旺，近日傳出他有意籌組政黨，且黨名將追隨台灣民主運動先驅蔣渭水，取作「台灣民眾黨」。對此，柯文哲18日未正面否認，且他昨天先是宣布將打造前民進黨主席黃信介紀念廣場，接著又出席「渭水春風」音樂會票券啟售記者會，拉攏深綠選民意味濃厚，都讓組黨傳言增添可信度。

柯文哲一開始反問記者，「這消息哪來的？」，媒體表示，是北市議員梁文傑爆料他將仿效蔣渭水，組成台灣民眾黨，柯文哲才四兩撥千金回說：「他連我黨名都取好了！」

至於是否真有組黨打算，柯文哲仍說，「常常在報紙上讀到我的作戰計畫跟人事布局！」媒體追問，這樣的說法是否代表沒否認要組黨？柯文哲態度曖昧表示，「沒否認跟有承認…你沒講話就是沒否認嗎？」明顯不願把話說死。

除了組黨，柯文哲昨率副市長鄧家基、陳景峻等人一起舉辦記者會，宣布將在花博公園圓山園區打造前民進黨黨主席黃信介紀念廣場。致詞時，柯多次讚揚黃信介的台灣價值等重要事跡，更添「拉攏深綠選票」的意味。

會後受訪時柯被問到「台灣價值」，他說，每個人心中都有自己的台灣價值，所謂民主自由多元開放的意思就是說，接受這片土地上大家都可以去追求自己相信的東西，這就是台灣最大的價值；柯辦昨晚並舉辦「teamKP Let’s Go」，開放700人與柯文哲同歡。

針對柯組黨一事，民進黨發言人何孟樺說，個人意見與發言，黨沒有評論。

(中國時報)