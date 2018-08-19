全台ATM當機 跨行業務卡卡

2018年08月19日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

全台ATM昨（18）日早上7時多驚傳當機，影響全台2.8萬台ATM的跨行業務；財金公司說明，原因是IBM大型主機連線交易系統（IMS）異常，導致ATM跨行交易斷斷續續，非遭駭客攻擊，也沒有資安疑慮，經緊急處理後，上午9時8分已經全數恢復正常運作。金管會昨日下令財金公司於7日內提交書面說明報告。

IBM稱非被駭 無關資安

發生當機事件後，財金公司於昨日午前召開記者會，由財金公司總經理林國良、副總經理陳昌脩，以及IBM軟體事業部門總經理許仲言、IBM技術支援部副總經理陳孝慈出席說明。

財金公司指出，昨日早上約7時多，IBM大型主機IMS系統出現「資料傳輸」的BUG，影響全台灣2.8萬台ATM的跨行業務發生異常；自7時44分起，明顯有「交易中斷」情況，在跨行交易部分，包括跨行轉帳、跨行提款等，大約有1個多小時呈現「有的交易成功、有的失敗」的狀況。不過，自行轉帳、提款都維持正常，不受影響。

民眾客訴不多 沒財務損失

財金公司表示，昨日為假日，當機時間是早上離峰時段，且只有跨行交易受影響，民眾客訴並不多，也沒有導致任何財務損失；當機問題出在系統內資料與資料傳輸部分，財金公司強調，和資安、外部網路都沒有關係。

據傳，財金公司系統在本月7日就發生過一次異常，但當時並未影響民眾交易，IBM也「掛保證」表示沒有問題，未料不到兩星期，系統還是出包。

不過，財金公司說，已經使用IBM的IMS系統近30年，沒有發生過問題，近期也沒有進行系統更新。IBM軟體事業部門總經理許仲言解釋，主要問題出在交易連線的交易軟體，當保護機制發現有異常，就會啟動。

IBM已在事發後馬上召集國內外專家團隊，進行分析處理。許表示，本次屬於「非常輕微的風險異常」，未來將會強化預防機制。

金管會要財金公司提報告

金管會銀行局長邱淑貞表示，這次當機雖沒有財務損失，但造成民眾不便，就是「有問題」；依照重大偶發標準程序，財金公司須在7日內將事件始末，以及未來如何避免等措施，以書面說明報告提交至銀行局。

(中國時報)