素人寫歌行銷台灣 爆紅

台灣女孩黃小玫自拍影片介紹家鄉味，獲得台、日網友讚賞。（擷取自YouTube）

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中國時報
／台北報導

台灣女孩黃小玫11日在Youtube放上一支近3分鐘的短片《我們在台灣見吧！》以日文介紹台灣風景、人文與美食，影片點閱一周就突破20萬，不只台灣網友大讚「好聽」、「神作」，日本網友也被黃的表演吸引，留言「卡哇依！」

黃小玫曾在東京留學半年，為了向日本人介紹台灣特色，花100元買了3塊綠布搭成綠幕，以低成本方式拍攝，並自創動作、舞步，簡單明瞭的說明，呈現台灣山水、美食與伴手禮，其餘影片製作都是自己處理，製作成本不高卻令台、日網友驚豔，上架一周觀看數已超過20萬。

黃小玫介紹，台灣在日本7點鐘方向、外型像地瓜，喜歡高處可以去101、喜歡海就去東部、想了解歷史去台南；人氣伴手禮有烏魚子、烏龍茶、鳳梨酥，美食則有肉圓、餛飩、芒果冰，還強調「臭豆腐絕對超好吃」。

她也點出台、日生活習慣差異，例如許多食物裡有香菜、手扶梯靠右邊站、搭電車可以講電話但不能吃東西、上廁所要帶衛生紙等，都是實用的旅遊資訊，中間提醒「紅綠燈是參考」，更讓許多網友大笑。

黃小玫接受媒體訪問時指出，每次日本朋友來台灣，她都會帶朋友到處玩，發現日本友人會問的問題都很類似，乾脆把朋友們有興趣的景點、小吃，通通寫成一首歌，讓旅客到台灣迅速進入狀況。

網友看完影片一面倒給讚，留言「這個聲音這歌聲！超可以，好好聽」、「很棒的創作」，另有日本網友說「卡哇依」、「想去台灣」。也有網友看完影片，認為素人比政府宣傳更有力，「台灣觀光局應該要付錢請你做宣傳影片的」、「比觀光局燒錢還有用」。

觀光局副局長陳淑慧表示，可以當作未來行銷參考，內部也不排除與黃小玫合作的可能性。

(中國時報)

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