全台ATM 月交易量近兆元

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中國時報
／台北報導

財金公司系統內資料傳輸突然出現異常，造成全台ATM大當機，據金管會銀行局統計，截至今年6月底止，全台設有28,771台ATM，平均每月交易金額超過9,700億元，不過，近2年各金融機構總計已經出包5次，其中有4次都是主機系統發生異常。

郵局在今年即發生兩次當機，5月3日早上9時多，全台郵局ATM都出問題，造成民眾無法提、存款，臨櫃儲匯業務也無法進行，1個多小時後修復。中華郵政主祕簡良璘當時坦承，這是近年最嚴重事故，主因為儲匯交易控管程式改版，又遇上月初交易量大，造成主機連線資源耗竭、連線服務中斷，共影響1299間郵局儲匯窗口和3206台ATM。

花蓮地區郵局則在今年8月4日發生全縣84台ATM當機，原因是「更換變壓器導致短暫停電」，讓民眾有1個小時領不到錢。

合作金庫去（2017）年7月26日凌晨5時，因自備不斷電系統故障，瞬間停電，造成台北市資訊中心的主機系統異常，導致全台272家分行臨櫃只能辦理人工存款，不能提錢，網路銀行也當機，一直到下午1時多逐漸恢復正常作業。

台灣企銀也在去年9月30日發生全台ATM大當機，當天上午10時15分起，共429台ATM約有35分鐘跨行提款、轉帳業務出現異常，台企銀當時表示，是主機和周邊系統線路設計故障。

各金融機構近2年的5起當機事件，都不是遭駭客攻擊，其中有4起問題出在主機系統，而昨日財金公司系統大出包，影響遍及全台2.8萬台ATM，是近年規模最大的主機系統故障事件。

(中國時報)

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