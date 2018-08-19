建海線雙港副都心 打造幸福家園

2018年08月19日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 林欣儀 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

臺中市議會主辦「地方治理系列論壇」，18日在海線接續登場，探討「打造繁榮進步大臺中」及「創造臺中優質新生活」2大主題，邀市議員及學者集思廣益，共同擘畫海線發展願景，期盼第2大城不斷脫胎換骨，更上層樓。

市議會祕書長張世禎代表議長林士昌出席。他指出，這些年臺中市發展快速，各項市政建設有明顯成果，但仍有尚待加強部分，特別是臺中市幅員遼闊，存在城鄉差距問題，這些民眾的小事，應是政府的大事，也是議會關心的大事，一定盡力督促市府加強處理，讓民眾生活更便利。

「首都不是不能改變！」麗明營造董事長吳春山，搞定全球最難蓋的臺中歌劇院，特地受邀到論壇，以營造及建設的專業角度，演講「臺中人的心聲：早日定都臺中市！」他強調，政府長期把資源放在臺北，造成頭重腳輕，是不健全的發展，臺中市已成第2大城市，有得天獨厚的條件，發展格局很大，臺中人應發聲，爭取首都遷來臺中。

地方治理論壇，7月在臺中世貿中心舉辦第1、2場相當成功，第3、4場在海線登場，上午場邀東海大學政治系暨研究所助理教授林子立、中興大學財務金融系教授楊東曉、彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆，和在地市議員王立任、尤碧鈴及楊典忠等，就「打造繁榮進步大臺中」深入論述，共同擘畫海線發展願景。

下午場由東海大學行政管理暨政策系副教授劉志宏、中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授李長晏、暨南國際大學公共行政與政策學系副教授吳若予，和市議員吳敏濟、李榮鴻及顏莉敏等，針對「創造臺中優質新生活」主題進行交流，從多元面向探討打造幸福家園。

經與會學者及民代熱烈探討，均認為交通是地方發展的首要，包括建構完善的大眾運輸網絡、如何透過在地特色創造觀光價值、「海線雙港副都心」的實現、解決人民最關心的空汙問題及擴建臺中機場等，將能大幅縮短城鄉差距，讓大臺中持續脫胎換骨！

(中國時報)