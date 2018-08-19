汽機車全電動化 恐須火力全開

友善列印
中國時報
／台北報導

行政院宣示2040年汽車全面電動化後，台電進行電動車用電負載模擬分析，結果顯示一旦國內汽機車全面電動化後，每一年機車將吃掉16億度，汽車277億度，合計耗293億度，比現行總用電量多出13.53％。屆時要靠需量管理手段引導車主在夜間離峰充電，火力電廠恐因此得24小時滿載運轉，以支應龐大夜間充電需求。

面對電動車用電龐大需求，外界擔心2025非核家園政策下的能源配比，能否滿足用電需求。經濟部能源局長林全能回應，新增電力將靠再生能源與火力發電，特別是綠電部分，像是離岸風電還有很大增設空間，地熱，因為技術進步而有開發空間。

對於電動車用電負載需求推演，台電綜合研究所化學與環境研究室資深研究專員吳成有說明，以目前全台1300多萬輛機車、近800萬輛汽車來說，全面電動化後的耗電量，機車一年將耗電16億度，汽車耗掉277億度，合計全年293億度，占去年總用電量2172億度的13.53％。換言之，新增電量要比現在高出1成多用電。如果是2035年先汰換一半電動化，則用電量會較現行增加6.33％。

台電主管直言，以現在備轉容量平均6％左右來說，多出的電力需求對電網會有衝擊。因應方式就是再開發新電源與需量管理手段，但到底是增設燃氣電廠、再生能源，還要再研究。

台電表示，由於8到9成電動車都是可以下班後充電，因此會在大樓與辦公室停車場設置能源管理系統，搭配時間電價不同費率，引導車主到晚上8點後離峰時段去充電。不過基於電廠最大化效益，未來火力電廠需24小時滿載發電，以支應晚間離峰的電動車充電需求。

(中國時報)

建海線雙港副都心 打造幸福家園

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。