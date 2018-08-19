汽機車全電動化 恐須火力全開

2018年08月19日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

行政院宣示2040年汽車全面電動化後，台電進行電動車用電負載模擬分析，結果顯示一旦國內汽機車全面電動化後，每一年機車將吃掉16億度，汽車277億度，合計耗293億度，比現行總用電量多出13.53％。屆時要靠需量管理手段引導車主在夜間離峰充電，火力電廠恐因此得24小時滿載運轉，以支應龐大夜間充電需求。

面對電動車用電龐大需求，外界擔心2025非核家園政策下的能源配比，能否滿足用電需求。經濟部能源局長林全能回應，新增電力將靠再生能源與火力發電，特別是綠電部分，像是離岸風電還有很大增設空間，地熱，因為技術進步而有開發空間。

對於電動車用電負載需求推演，台電綜合研究所化學與環境研究室資深研究專員吳成有說明，以目前全台1300多萬輛機車、近800萬輛汽車來說，全面電動化後的耗電量，機車一年將耗電16億度，汽車耗掉277億度，合計全年293億度，占去年總用電量2172億度的13.53％。換言之，新增電量要比現在高出1成多用電。如果是2035年先汰換一半電動化，則用電量會較現行增加6.33％。

台電主管直言，以現在備轉容量平均6％左右來說，多出的電力需求對電網會有衝擊。因應方式就是再開發新電源與需量管理手段，但到底是增設燃氣電廠、再生能源，還要再研究。

台電表示，由於8到9成電動車都是可以下班後充電，因此會在大樓與辦公室停車場設置能源管理系統，搭配時間電價不同費率，引導車主到晚上8點後離峰時段去充電。不過基於電廠最大化效益，未來火力電廠需24小時滿載發電，以支應晚間離峰的電動車充電需求。

(中國時報)