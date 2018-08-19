街頭靜默革命 無聲卻有力！紅袍侍女拆解父權枷鎖

2018年08月19日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

2013年9月，「FEMEN」成員衝上巴黎時裝周伸展台鬧場，遭警衛強行拖走。（美聯社）

加拿大作家瑪格麗特．愛特伍5月聲援遭緬甸關押的記者。愛特伍為《侍女的故事》原著作者。（美聯社）

成群的婦女身著紅斗篷，頭戴白軟帽，低垂著頭，在街頭靜默遊行，宛如從「基列國」（Gilead）的場景走出來。「基列國」是加拿大作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）1985年所著的反烏托邦小說《侍女的故事》，當中構建的政教合一父權社會。

反烏托邦小說 女權象徵

最近，上述一幕不時在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯上演，這些示威婦女要求墮胎合法化。有一次遊行至布城的國會大廈時，1名示威者還朗讀了愛特伍的親筆信：「沒有人想要墮胎，即使是在安全合法的條件下。但也沒有人想看著孕婦因非法墮胎，倒臥在浴室失血過多而死。」

阿根廷的墮胎合法化法案，擬允許女性在懷孕最初14周終止妊娠。該法案6月於眾議院勉強通過，8月9日卻在參議院遭否決，最快2019年才能再提案。

影集帶動 抗議界新網紅

在全球很多地方，女權主義者正將紅袍侍女裝當做運動象徵。這個來自《侍女的故事》（The Handmaid’s Tale）及其同名美國電視影集的形象，被英國廣播公司（BBC）形容為全球抗議界的新「網紅」。

《侍女的故事》描述在不久的未來，美國因為戰亂及其他災禍而瓦解，由激進基督教基本教義派治國的「基列共和國」取而代之。在這個父權至上的國度裡，女性地位低下卑微，多數淪為雜役，少數尚有生育能力的女性被選為「侍女」，成為權貴繁衍下一代的生殖工具。

踐踏女性 川普引爆眾怒

美國總統川普前年底參選期間，被爆出十餘年前與電視主持人閒聊時，滿口粗言穢語，大吹大擂自己的獵豔經驗，當看到身材火辣的女星後，川普還說，「只要你是明星，她們就讓你為所欲為，想幹嘛都行…抓她們的小穴，怎樣都行。」在川普當選的第二天，《侍女的故事》小說銷量便翻了幾倍。

去年10月，《紐約時報》揭發好萊塢淫魔製片韋恩斯坦性侵害、性騷擾女藝人醜聞，被害人的遭遇在《侍女的故事》中就有體現：女性被奴役，權力被剝奪，徹底淪為生殖機器。

不甘受屈辱 齊步討公道

美國著名文學雜誌《巴黎評論》（the Paris Review）指出，《侍女的故事》劇集可說是川普時代文化戰爭的某種寫照，也預示了＃MeToo反性侵運動。

高齡78歲的愛特伍5月指出，川普治下的美國，已愈來愈像她筆下的「基列國」。談到川普指斥媒體散布假新聞，她說：「當民主處於撤退，威權領導者所做的頭一件事就是，把報導不合他們意的人給消音。」

愛特伍還提到，紅袍侍女裝已成為強有力的抗議象徵，正因為它是一種視覺象徵，婦女做這種打扮進行靜默抗議，不怕被以擾亂公共秩序為由逮捕，而且從頭包覆到腳，也不怕被罵不檢點，但不論是在哪個國家，只要看到成群的婦女穿上紅袍侍女裝，便能體會她們要傳達的抗議訊息是什麼：「難道我們想活在一個奴隸國家嗎？」

(中國時報)