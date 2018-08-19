2018年08月19日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

7月下旬，31歲的奧薩娜．沙赫科（Oksana Shachko）被發現於巴黎郊區的公寓內香消玉殞，身旁留下一封遺書，上面用英文寫著「你們都是假的」（You are all fake），據說指的是巴黎藝術界形形色色的人士。

時間回到10年前，在2008年4月，烏克蘭首都基輔一群女大學生創立了「FEMEN」組織，反對性旅遊、性別歧視、抨擊宗教及其他社會問題。其發起人之一正是奧薩娜。2009年8月24日，在烏克蘭獨立日的示威中，奧薩娜裸露上身，一脫成名。此後上空示威便成了FEMEN的標記，其成員還常頭戴花冠，並將抗議口號彩繪在身上。

反性別歧視 也反威權

對於裸露示威的手法引起爭議，FEMEN表示：「這是在這個國家中，唯一可以讓訴求被聽到的方式。如果只用一般方法來抗爭，我們的聲音就不會被注意了。」FEMEN共同發起人安娜．胡托（Anna Hutsol）則稱之為「性激進」（sextremism）方式，以女性性徵來挑戰父權社會的不平等。

隨著聲名遠播，FEMEN的抗議內容也變廣，包括反對威權主義，並時常以政治領袖為抗議對象，尤其是俄羅斯總統普丁。2013年4月8日，普丁與德國總理梅克爾在漢諾威工業博覽會參觀時，奧薩娜及數名FEMEN成員衝破警戒線，在2名領袖面前脫去上衣，高聲抗議普丁的獨裁政權。

內外交迫 發起人自殺

由於屢次在烏克蘭遇襲，2013年FEMEN數名發起人移居歐洲，奧薩娜和奧列克桑德拉．舍甫琴科（Oleksandra Shevchenko）獲法國政治庇護，定居巴黎，奧薩娜並拿起畫筆，還舉辦過個展。奧薩娜傳出自殺後，據朋友透露，她遭受極大困擾，包括個人問題、在異鄉生活，乃至來自烏克蘭的壓力等。

FEMEN法國的領袖茵娜．舍甫琴科（Inna Shevchenko）悼念說，奧薩娜「是與不公正做鬥爭的最偉大戰士之一。她離開了，但她還在這裡、無處不在…在女權鬥爭史中。」然而，奧薩娜之死也讓FEMEN在成立滿第10個年頭，受到外界進一步檢視。茵娜便與奧薩娜內訌已久，奧薩娜屬於無政府主義者，充滿浪漫主義色彩，不喜歡金字塔式的嚴格組織；茵娜則深受法國活躍分子的影響，講究謀略，抗議行動也愈發激進。

近年來，FEMEN運動欲振乏力，尤其當它把目標放在宗教象徵上，更引起支持者反彈。例如2013年，反同志婚的極右派歷史學者韋內在巴黎聖母院舉槍自殺後，挺同志的FEMEN成員竟在示威中擺出吞槍動作。這類行動招致政界人士反感，也令FEMEN想要傳遞的訊息變得混淆。去年底起＃MeToo反性侵、反性騷擾運動在全球風起雲湧，FEMEN也未添注新的動能，凸顯發展遇到了瓶頸。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)