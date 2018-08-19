暴動小貓 專跟普丁唱反調

2018年08月19日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

今年3月，「暴動小貓」到墨西哥參加音樂節，主唱托洛科尼可娃等人戴著樂團獨特的鮮豔頭套表演。（美聯社）

7月15日，世界盃足球賽決賽於莫斯科登場，由法國隊與克羅埃西亞隊爭冠，兩國總統都當座上賓。俄羅斯總統普丁也親臨觀賽，意氣風發，因為這次世足賽被形容為「普丁的世界盃」，國際足總會長英凡提諾還盛讚說，本屆賽事是有史以來「最棒的世界盃」。

這次主辦世足賽，普丁大打「主場外交」，修補國家形象，早已是最大贏家。當時只待冠軍隊出爐，世界盃就要圓滿落幕。不料在下半場開場7分鐘，突然有3女1男身穿警察制服，衝入球場，其中1名女子還與法國前鋒穆巴佩擊掌，比賽被迫中斷，4人很快被警衛架走。睹此，普丁的尷尬可以想見。

事後，俄羅斯女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）在社群媒體發文，坦言敢做敢當，並提出釋放政治犯的訴求。鬧場的3女1男被判拘役15天，當中男子為韋濟洛夫，是樂團創始成員、主唱托洛科尼可娃（Nadezhda Tolokonnikova）之夫，他在2012年妻子入獄後，成了樂團的非正式發言人。

暴動小貓組團於2011年，走「無政府女性主義」路線，與起源於烏克蘭的「FEMEN」一樣，都是由成長於後蘇聯時代的女子組成。暴動小貓成員約12人，有的匿名。其成立時間點就在普丁宣布總理任期結束後要再選總統時，後來因連串大膽的反政府演出而聲名大噪。

2012年2月，為抗議普丁再入主克里姆林宮，暴動小貓3名成員闖入莫斯科「基督教救世主大教堂」，在祭壇上表演反普丁歌曲《龐克祈禱》。結果，其中托洛科尼可娃和阿廖欣娜（Maria Alyokhina）2人被控觸犯流氓罪，於該年8月判處2年徒刑。

2013年底，托洛科尼可娃和阿廖欣娜獲普丁特赦，提前出獄。但2人不領情，矢言要為改善俄國獄中人權奮戰。2014年2月，2人到冬奧舉辦城市索契「散步」，又被逮捕，警方指她們涉嫌偷竊女性手提包，2人否認，最後未起訴釋放。後來有影片流出，顯示2人曾遭到協助冬奧維安的哥薩克人以馬鞭鞭打。

(中國時報)