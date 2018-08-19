美媒：陸美正拚11月停戰！貿易戰求解 搶搭川習會列車

2018年08月19日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸和美國8月底將重啟較低級別的貿易談判，《華爾街日報》披露， 陸美雙方談判官員正在籌畫一份路線圖，試圖在11月美國總統川普和大陸國家主席習近平出席雙邊會談前，結束貿易戰。

川普和習近平將於11月中旬的亞太經合（APEC）領袖高峰會中見面，隨後於11月底在布宜諾斯艾利斯舉行的20國集團峰會上（G20）將有第2次會晤。

習指示盡快穩定關係

《華爾街日報》援引兩國官員稱，由大陸商務部副部長王受文率領的北京9人代表團將於22與23日到訪華府，與美國財政部副部長馬爾帕斯領軍的美國官員舉行會談。官員們指出，談判旨在為雙方尋找解決貿易爭端的途徑，並可能發展更多輪談判。

此次重啟會談代表北京已採取明確措施努力讓陸美關係重回正軌，據大陸政府顧問稱，習近平已指示官員盡快穩定雙邊關係。

17日傳出陸美貿易戰出現轉機後，美股標準普爾500指數和道瓊工業指數漲幅擴大，那斯達克指數則由黑翻紅，美股三大指數全面收紅。

如何出招川普仍擺盪

不過，談判也可能脫軌，尤其在美國繼續威脅對陸徵收關稅下。到目前為止，美國已對340億美元的大陸商品徵收關稅，另有160億美元商品的關稅將於23日生效。北京已宣布對等值美國產品報復。且就在雙方下周談判的同時，美國貿易代表署還將對川普曾嗆聲「等著」的2000億元關稅，舉行公聽會。

此外，華府內部對於如何交手陸方也有分歧，美國財政部和白宮經濟委員會認為，已經列出一個他們認為可能達成協議的清單。

但負責關稅的美國貿易代表辦公室則希望推遲談判，認為在10月份前對陸施加額外的關稅可使美國獲得更多討價還價的能力。美官員說，到目前為止，川普還未在這兩個陣營間做出決定，並且會在談判達成協議時權衡。

(中國時報)