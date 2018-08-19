美維穩敘利亞 台灣出錢資助

2018年08月19日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣以及多個美國盟邦回應美國總統川普的要求，提供總計3億美元經費，協助分攤美國在敘利亞對抗「伊斯蘭國」（IS）恐怖組織的軍事開支。美國國務院宣稱，這3億美元將用來維持國際聯軍自IS奪回的敘國部分地區的情勢穩定。

據川普派赴敘利亞與伊拉克監督反IS作戰的特使麥格克指出，沙烏地阿拉伯貢獻了1億美元，阿拉伯聯合大公國承諾要捐5000萬美元，台灣、德國、法國、澳洲、丹麥、科威特與歐洲聯盟等，也都共襄盛舉。

川普今年3月間揚言要將美軍撤離已陷入內戰7年的敘利亞，並凍結了2.3億美元的美軍敘境反恐經費。美國務院表示，被川普凍結的該筆經費將轉用到其他外交政策優先要務，但國務院未說明究竟是哪些項目。

美國務院強調，這並不意味華府當局將從敘國內戰中抽身。目前也不清楚各盟邦拿出的錢是否足以促使川普讓美軍留在敘境。

美國軍方評估，IS已喪失在敘利亞與伊拉克占領的98％領域。美國領導的國際反恐聯軍正準備對IS在敘國東部哈金城一帶的最後據地發動清勦攻勢，徹底擊潰IS。

美國務院已任命美前駐伊拉克大使杰福瑞，擔任美國務卿蓬佩奧的敘利亞政策顧問，他的任務包括監督美國在敘國政治過渡時期相關談判扮演的角色。

華府過去雖長期堅持敘國總統阿塞德必須下台，但川普政府似有意接受讓阿塞德繼續掌權，直到2021年7年任期屆滿。美代助理國務卿塞特菲爾指出，在敘國推行「可信且不可逆轉的政治過程」以終結內戰前，美國等國將不會出錢協助敘國推動全面重建工作。

敘利亞當局與主要盟國俄羅斯則訴求國際社會提供資金協助敘國重建。俄國在2015年出兵介入敘國內戰，使戰局轉向有利敘國政府軍，幫阿塞德保住了政權。阿塞德另也獲得伊朗與黎巴嫩「真主黨」游擊組織的奧援。

(中國時報)