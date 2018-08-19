習近平9月訪平壤 陸朝升溫

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中國時報
／綜合報導

新加坡《海峽時報》報導，大陸國家主席習近平將應北韓領袖金正恩邀請，於9月9月出訪平壤，參加北韓建國70周年紀念活動。如果成真，將是習近平上台6年首訪北韓，亦為大陸領導人時隔13年出訪北韓。陸美關係緊繃之際，陸朝關係隨交流增加升溫。

但根據路透，《海峽時報》的報導並未透露消息來源，大陸外交部也沒有立即就此新聞發表回應。《海峽時報》亦指出，習近平訪問平壤仍可能在最後一刻產生變數。

北韓建國紀念日為9月9日。在今年的元旦致辭中，金正恩表示，北韓人民將以盛大慶祝活動迎接建國70周年。北韓官員曾向南韓記者透露，已邀請習近平參加北韓國慶。

受西方遊客歡迎的高麗旅行社（Koryo Tours）本星期在網站上指出，平壤的合作夥伴告知他們「經上級指示，所有目前正在進行的旅遊簽證申請都被凍結」。對方沒有說明凍結理由，但9月9日國慶之前將停止發放旅遊簽證。

韓聯社近日也報導，多家北韓當地旅行社通知陸方合作夥伴，近期內不再接待任何旅行團。原因是，北韓所有大飯店將從8月11日，進行20多天的裝修施工。有分析人士認為，這次裝修可能另有原因，譬如接待大人物。

大陸是孤立的北韓最重要的貿易夥伴。今年以來，金正恩已經在3月、5月和6月3度訪問大陸，和習近平就加強陸朝合作以及經濟改革事宜會談。

另一方面，儘管美朝關係在6月「川金會」後似乎露出改善的曙光，但基於北韓去核化無明顯進展，美國財政部日前宣布將啟動新一輪制裁，並以違反美方制裁措施為由，對出口酒類和香菸產品到北韓的大陸公司進行制裁。

(中國時報)

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