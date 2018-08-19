擅用金庸小說人名 判賠800萬

2018年08月19日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

作家金庸於2年前控告大陸同人小說《此間的少年》作者江南侵權，索賠500萬人民幣，日前廣州市天河法院一審宣判，認為江南小說不算侵權行為，但構成「不正當競爭」，必須停止出版並賠償損失人民幣188萬元（約新台幣846萬元），且需公開道歉。

判決結果公布後，江南透過微博發表聲明，認為法院最終認定沒有侵犯金庸的著作權是好消息，但不正當競爭對他而言是一記響亮的警鐘。他表示，出版前雖然對人物名字有疑慮，「但當時諮詢過法律人士，被告知這樣無版權問題，才決定出版。」

金庸向來重視著作權，他曾公開表示，「文學一定要原創，有些網民拿我小說的人物去發展自己的小說，是完全不可以的。你是小孩子，我不來理你，要真理你的話，你已經犯法了。在香港用我小說人物的名字是馬上要付錢的。」江南也在聲明中表示，「跟自己尊重的作者打官司，當然不是什麼令人開心的事，但18年前一時興起，也因其得名得利，應當有此一劫。」

《此間的少年》是江南於2001年創作的小說，雖然以北京大學校園為背景，人物設定卻是挪用金庸武俠小說人物，共65個人名與金庸小說相同。小說在網路上爆紅後，隔年出版成書，帶來極大回響，曾被改拍成微電影，2016年更正式售出電影版權。

根據新華網報導，法院認為江南的小說不構成著作權侵權。因為雖然作品使用了金庸的人物名稱、部分人物的簡單性格特徵、簡單人物關係以及部分抽象的故事情節，但沒有將情節建立在金庸作品的基礎上，而是撰寫新的故事情節，具體內容和表達的意義並不相同。

然而法院也指出，小說多次出版，發行量極大，甚至書名副標明確指向金庸作品，構成不正當競爭，必須停止出版發行、銷毀庫存，賠償並公開賠禮道歉。

(中國時報)