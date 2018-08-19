賴揆子弟兵 遭小五踢爆婚外情

2018年08月19日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

黃偉展（後方男子）前助理S小姐身材火辣，是個單親媽媽，驚爆自己成為黃偉展的小五，小三還曾為他墮胎。（程炳璋翻攝）

民進黨提名台南市第八選區市議員參選人黃偉展驚爆婚外情醜聞，前女助理S小姐指控已婚的黃感情複雜，周旋多名女子之間，不但陸籍「小三」為他墮胎，她淪為小五成洩慾工具。S小姐18日控訴操守有問題的黃偉展不配被民進黨提名選議員；黃偉展立刻與妻子開記者會坦承出軌，稱已取得妻子諒解，不打算退選。

參選議員 綠營推薦

黃偉展是現任台南市中西區赤崁里里長，曾任立委林俊憲助理，並以行政院長賴清德子弟兵自居，民進黨市議員黨內初選時獲賴清德、總統府祕書長陳菊、林俊憲等人推薦。

黃偉展4月通過黨內初選，獲提名參選市議員，街頭上還掛著與民進黨台南市長參選人黃偉哲合照看板，很多選民誤以為名字差1字的兩人是兄弟。

跑攤之餘 大戰摩鐵

30歲的S小姐原從事家教與翻譯工作，去年11月加入黃偉展的競選團隊，身材火辣的她立刻成為黃的貼身助理，在黃男整天甜言蜜語攻勢下，今年4月與他發生婚外情，兩人跑攤過程，到汽車旅館偷情。

因財務出問題，黃偉展初選後陸續資遣員工，黃妻7月發現老公出軌，趕走S小姐。但黃仍要求私下繼續交往，最近出現另位人妻「小三」向S小姐爆料，曾與黃偉展同遊泰國、大陸，還曾為黃墮胎，她才醒悟黃的感情複雜。

S小姐得知黃偉展還有位前女友是「小四」，自己只是「小五」，盛怒下在臉書以「垃圾車」、「禽獸」斥責黃是渣男，還曾欠員工薪水多時，稱不惜玉石俱焚也要撕開黃的假面具。

坦承出軌 拒絕棄選

民進黨台南市黨部主委黃先柱約談黃偉展後，18日與黃切割，聲稱賴清德是公共財，黃偉展並非賴的子弟兵，也不屬新潮流派系，黨部不會再在公開場合支持他。

黃偉展昨天和妻子出面開記者會，坦承與S小姐婚外情、另位小三陸籍新住民也曾為他墮胎，已取得妻子原諒，並澄清過去積欠員工的薪資已還，目前未打算退選。

(中國時報)