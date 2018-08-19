色狼坐店裡 遙控偷拍星巴克廁所

2018年08月19日 04:10 中國時報 林郁平 、 吳奕萱 ／台北報導 ／台北報導

偷拍器材、手法一覽表

北市內湖區一家星巴克門市，驚傳有人在廁所安裝迷你錄影機偷拍客人如廁，大膽的偷拍狼甚至就在店內操控、觀看，是國內首起利用這種3C新產品偷拍的案件。警方扣押錄影機後，發現內有超過7000張偷拍照片，被害人恐逾百人，目前已鎖定一名年約60歲男子可能涉案，刻循線追緝中。

管理台灣星巴克的統一旗下悠旅生活回應，本案發生在5月底，第一時間就報警處理，目前全台各門市都已導入防偷拍偵測系統，也要求門市人員每日定時檢查；如消費者發現異狀，請隨時與門市反映。

今年5月間，有女子到該咖啡連鎖店上廁所，瞥見馬桶後方、水箱底下有微弱的閃燈，細看赫然發現竟是一台正在運行的迷你錄影機，嚇得她立刻奪門而出，告知店員報警處理。

警方調查，該廁所為男女共用，讓偷拍狼有機可趁，偷拍器材為HTC生產的RE迷你攝影機，配備可拍攝HD影片的1600萬像素感應器，標榜「只要透過146°的廣角鏡頭，就能將一切風景盡收眼底」，沒想到卻被有心人拿來偷拍，讓警方大為訝異。

這款錄影機沒有觀景窗，使用者必須用WIFI或藍芽與手機連線，以手機螢幕觀看，並可在手機端遙控操作。警方研判偷拍者可能就在現場，經調閱店家監視器畫面，發現當時店內有名男子倉皇離開，還在門口跌一跤，且嫌犯在廁所安裝時也不小心入鏡、被錄了下來，根據這兩段影像展開追查。

但警方利用M-Police人臉辨識系統，無法查出該名偷拍狼身分，將錄影機送交市刑大科偵隊進行數位鑑識，發現錄影機插了記憶卡後，容量最高可擴充到128G，每次錄影時間可達1個多小時。經檢視檔案，發現背景有多個場合，偷拍照片超過7000張，被害女子可能超過百人，目前至少已有2女提告。

檢警擴大調閱監視器畫面，及分析錄影機連線資料，過濾消費紀錄後，日前查出一名年約60歲的男子涉有重嫌，外傳嫌犯為地產大亨，檢警昨低調不願證實，以避免打草驚蛇，預計近日將展開收網行動，將這名偷拍狼約談到案。

(中國時報)