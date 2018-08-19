妻選擇原諒 綠營急切割醜聞

友善列印
中國時報
／台南報導

民進黨台南市第八選區市議員參選人黃偉展爆出婚外情醜聞，黃18日偕妻子出面說明，黃妻臉色鐵青表示要替老公向他外遇女孩子道歉，「老公心腸軟，沒有把持住很不應該，的確要譴責」，隨即語氣哽咽說「但他是3個小孩的爸爸，所以選擇原諒」，民進黨台南市黨部則急切割，否認他是行政院長賴清德子弟兵，亦非新潮流系，凸顯毫無擔當。

據了解，民進黨台南市黨部曾建議黃偉展自行退選，但黃仍堅持參選，而黃的前助理S小姐預告今(19)日將進一步爆料，若真的還有勁爆內容，黃偉展的「黃色風暴」恐怕不是偕妻子出面道歉，由元配力挺就能過關。

黃偉展妻子昨陪同「偷吃」的丈夫出面時，始終板著一張臉，她表示，「沒有離婚，還是願意給老公彌補機會，讓家庭可以繼續下去，」，她也為丈夫背書，指「先生很努力，希望老公未來還有機會為選民服務」，也為此事浪費社會資源向社會大眾表示抱歉。

身陷婚外情醜聞的黃偉展說明婚外情始末，並向妻子鞠躬致歉，夫妻上演大和解戲碼，民進黨台南市黨部第一時間則是切割與黃偉展的關係，澄清他非賴清德子弟兵，亦非新潮流系，並以「賴清德是公共財，誰都會想合照」解釋先前兩人合照，凸顯民進黨對提名人選出事就急著撇清，絲毫沒有執政黨該有的擔當。

(中國時報)

色狼坐店裡 遙控偷拍星巴克廁所 3C助長狼性 寬衣提高警覺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。