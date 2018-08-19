妻選擇原諒 綠營急切割醜聞

2018年08月19日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市第八選區市議員參選人黃偉展爆出婚外情醜聞，黃18日偕妻子出面說明，黃妻臉色鐵青表示要替老公向他外遇女孩子道歉，「老公心腸軟，沒有把持住很不應該，的確要譴責」，隨即語氣哽咽說「但他是3個小孩的爸爸，所以選擇原諒」，民進黨台南市黨部則急切割，否認他是行政院長賴清德子弟兵，亦非新潮流系，凸顯毫無擔當。

據了解，民進黨台南市黨部曾建議黃偉展自行退選，但黃仍堅持參選，而黃的前助理S小姐預告今(19)日將進一步爆料，若真的還有勁爆內容，黃偉展的「黃色風暴」恐怕不是偕妻子出面道歉，由元配力挺就能過關。

黃偉展妻子昨陪同「偷吃」的丈夫出面時，始終板著一張臉，她表示，「沒有離婚，還是願意給老公彌補機會，讓家庭可以繼續下去，」，她也為丈夫背書，指「先生很努力，希望老公未來還有機會為選民服務」，也為此事浪費社會資源向社會大眾表示抱歉。

身陷婚外情醜聞的黃偉展說明婚外情始末，並向妻子鞠躬致歉，夫妻上演大和解戲碼，民進黨台南市黨部第一時間則是切割與黃偉展的關係，澄清他非賴清德子弟兵，亦非新潮流系，並以「賴清德是公共財，誰都會想合照」解釋先前兩人合照，凸顯民進黨對提名人選出事就急著撇清，絲毫沒有執政黨該有的擔當。

(中國時報)