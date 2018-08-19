3C助長狼性 寬衣提高警覺

2018年08月19日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

科技始終來自人性，3C產品日益精進，不僅功能越來越強大，使用上也趨近方便，不料，卻被有心人拿來做為偷拍等不法用途。警方指出，除了業者應負加強檢測，防制偷拍責任，提醒民眾在公共場合也要提高警覺，多看一眼，就能降低被害機率。

警方表示，以往歹徒最常用針孔攝影機偷拍，把針孔鏡頭藏在掛勾、芳香劑、時鐘、插座等物品偽裝，在公共廁所、更衣室或旅館房間內偷拍，再將不堪入目的畫面張貼或賣給色情網站；還有歹徒專門偷拍男女性愛過程，藉此恐嚇勒索，一度讓民眾聞偷拍色變。

在業者加強反偷拍偵測，警方在大型活動，也會對公廁等公共場合進行無線電波掃測後，這股偷拍歪風才逐漸收斂。但警方仍提醒，女性使用廁所、更衣室等易遭偷拍空間時，如果發現有可疑孔洞，可用隨身衣物蓋住，然後立即報警，避免自己及他人受害。

警方指出，到旅館可先將房間內光線調暗，以手電筒照射尋找可疑反光點，防止偷拍器材藏在鏡子後面，並盡量不要把電燈開得太亮，避免被拍到清晰影像。

手機也是常見的偷拍工具，前國發會副主委邱俊榮上月才遭控在捷運西門站偷拍妙齡女子，並因此丟官。警方提醒，女性在電扶梯或人潮擁擠處，可用手中物品保護腿部，避免裙底風光外洩。

現在3C產品眾多，且體積更小、畫質更好，警方無奈表示，若心術不正的人拿來亂用，實在難以提防，民眾只能提高警覺，多注意周遭環境及有無遭人尾隨跟蹤。更重要的是應加強國人的性平教育與觀念，懂得尊重異性隱私，才是根本之道。

(中國時報)