逍遙17小時 清水郵局搶嫌出境被逮

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中國時報
／南投報導

38歲周姓男子17日蒙面、持玩具手槍，搶劫鹿谷鄉清水郵局50萬元後逃逸。南投警方連夜追緝，18日上午9時在桃園國際機場出境大廳，及時逮捕正要逃亡到大陸的周嫌，依強盜等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

位於純樸農村聚落的清水郵局，發生強盜案，造成地方人心惶惶。在南投縣警局刑警大隊及竹山分局專案人員不眠不休追緝下，在17小時內逮捕欲逃往大陸的嫌犯。

竹山分局長鄭有益說，警方接獲清水郵局發生強盜案通報後，除通報集集分局等單位協助攔截圍捕，也和刑警大隊共組專案小組追緝犯嫌。

專案小組調閱相關錄影監視器，漏夜分析比對竹山鎮與集集鎮地區的監視畫面，案發後5小時，鎖定犯案車輛及家住南投市的周姓嫌犯，並掌握周嫌將逃亡大陸，立即聲請拘票，在航警局、刑事局、移民署國境事務大隊等單位支援下，在桃機將準備出境逃亡到大陸廈門的周嫌逮捕。

警方帶回周嫌偵訊，在他住處起出作案衣物、汽車等工具，贓款新台幣5000多元、人民幣3000元。周供稱，強盜所得50萬，有45萬元透過地下匯兌管道轉匯到大陸，他說因與家人吵架發生衝突，心情不佳，才會獨自搶劫準備逃到大陸。

警方調查，曾在環保公司任司機，目前待業中的周嫌，極可能是失業缺錢才鋌而走險，警方正持續調查釐清犯案動機，以及是否有其他共犯。

(中國時報)

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