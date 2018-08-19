台中市南屯區－漢堡 豪邁大口咬

Kiss Morning啾你同享早餐車的「豪華牛總匯漢堡」有著Choice等級的沙朗牛排，一口咬下油香、肉香四溢。（黃國峰攝）

友善列印
中國時報

漢堡裡夾整塊牛排！一口咬下就是滿滿幸福，如同店名「Kiss Morning啾你同享」給人的感覺一樣，只要115元就可以吃到Choice等級的沙朗牛排，手工的漢堡包，帶來扎實口感，搭配獨家醬料，讓人回味無窮。

懷抱著創業的夢想，Jacky與Apple大學畢業上班一陣子後，到澳州打工籌備基金，也因此愛上西方餐車文化，學設計的Apple畫出夢想餐車，回台灣後著手打造出這台粉嫩基調、黃綠相間、有著木質展示台的餐車，整體非常陽光、精緻，如同店名一樣，帶來早安幸福。　追求完美的Jacky與Apple，從美乃滋、果醬、花生醬、黑胡椒到醃肉的醬汁，都是自己研發。Apple表示，因想要做出自己獨特的醬料，讓人一吃就懷念，店中漢堡達10多種，特別的是牛排系列漢堡，真的是牛排，不是組合肉，已先經刀切的嫩煎牛排厚厚1塊，一口咬下，油香、肉香四溢，輕鬆好吃。

店內招牌豪華牛總匯漢堡，除厚厚的沙朗牛排外，還有荷包蛋、培根、起司與生菜沙拉，最後淋上手工製作花生醬，漢堡包也特選日本北海道小麥麵粉手工製作。如不吃牛肉，還有豬肉、雞肉口味、手工花生醬與香蕉的組合也很特別。

地址：台中市南屯區東興路二段124號前的Kiss Morning啾你同享早餐車

營業時間：上午6點45分至11點（周日公休）

售價：豪華牛總匯漢堡115元、其他漢堡55元至115元

(中國時報)

桃園市大園區－機場熱銷 軟嫩厚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。