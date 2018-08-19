台中市南屯區－漢堡 豪邁大口咬

2018年08月19日 04:10 中國時報 黃國峰 ）

漢堡裡夾整塊牛排！一口咬下就是滿滿幸福，如同店名「Kiss Morning啾你同享」給人的感覺一樣，只要115元就可以吃到Choice等級的沙朗牛排，手工的漢堡包，帶來扎實口感，搭配獨家醬料，讓人回味無窮。

懷抱著創業的夢想，Jacky與Apple大學畢業上班一陣子後，到澳州打工籌備基金，也因此愛上西方餐車文化，學設計的Apple畫出夢想餐車，回台灣後著手打造出這台粉嫩基調、黃綠相間、有著木質展示台的餐車，整體非常陽光、精緻，如同店名一樣，帶來早安幸福。 追求完美的Jacky與Apple，從美乃滋、果醬、花生醬、黑胡椒到醃肉的醬汁，都是自己研發。Apple表示，因想要做出自己獨特的醬料，讓人一吃就懷念，店中漢堡達10多種，特別的是牛排系列漢堡，真的是牛排，不是組合肉，已先經刀切的嫩煎牛排厚厚1塊，一口咬下，油香、肉香四溢，輕鬆好吃。

店內招牌豪華牛總匯漢堡，除厚厚的沙朗牛排外，還有荷包蛋、培根、起司與生菜沙拉，最後淋上手工製作花生醬，漢堡包也特選日本北海道小麥麵粉手工製作。如不吃牛肉，還有豬肉、雞肉口味、手工花生醬與香蕉的組合也很特別。

地址：台中市南屯區東興路二段124號前的Kiss Morning啾你同享早餐車

營業時間：上午6點45分至11點（周日公休）

售價：豪華牛總匯漢堡115元、其他漢堡55元至115元

(中國時報)