桃園市大園區－機場熱銷 軟嫩厚實原汁原味

2018年08月19日 04:10 中國時報 陳麒全 ）

主廚漢堡的牛肉，香煎至表面金黃，保持多汁口感與細嫩肉質，吃出純粹美味。（陳麒全攝）

走到桃園機場第一航廈出境長廊的餐廳「畢卓樂地」，很難想像機場內有著高級西餐廳，而且店內餐點由真正的主廚現點現作，受歡迎排行榜的「主廚漢堡」是旅客必推熱銷餐點之一，有別一般速食店的漢堡，畢卓樂地主廚漢堡讓你吃出漢堡純粹美味。

由昇恆昌免稅店投資經營的「畢卓樂地」，是桃園機場航廈管制區內唯一以歐美流行的餐酒館型態的餐廳，2015正式營運，提供國內外旅客優雅又高品質的用餐環境及新鮮美味料理。也是管制區內唯一明火烹調、現點現做的餐廳，將台灣在地季節食材巧妙混搭融合義法料理作法，賦予新的味覺詮釋，享受在旅途中的精緻味覺饗宴。

店內漢堡品項只有2種，店家首推招牌「主廚漢堡」，以最基本的純牛肉漢堡、起司片、蘿蔓生菜、洋蔥、番茄，加上薯條組合，多汁的漢堡牛肉，選用俗稱黃瓜條、胸腹肉部位的澳洲草飼牛，再以特調香料與牛油調味後，用最佳的肥瘦比例手工自製，香煎到表面金黃，保持著多汁口感與細嫩肉質，配以層層餡料及現炸薯條，吃出漢堡最純粹美味與驚奇。

畢卓樂地主廚漢堡吃起來除了口感質地軟嫩不柴，滲著肉汁外，厚達2公分的純牛肉漢堡，霸氣十足，大口大口品嘗，爽度滿點。

地址：第一航廈3F出境長廊，近A6與B5登機門（有A區與B區二家店）

營業時間：上午6點至晚間11點，最後

點餐時間晚間10點半（全年無休）

售價：畢卓樂地主廚漢堡380元

(中國時報)