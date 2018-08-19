雲林縣北港鎮－色彩繽紛 馬卡龍造型優雅吃

2018年08月19日 04:10 中國時報 張朝欣 ）

雲林縣北港鎮「誠食堂」主打精緻糕點與無菜單料理，其中馬卡龍小漢堡採用各種天然食材上色，小巧精緻、口味多樣，顧客不用張開大口咬漢堡，可以優雅小口品嘗漢堡美味，深受女性消費者喜愛，成為店內明星產品。

「誠食堂」位於北港鎮防汛道路旁，大樓牆壁的媽祖浮雕非常吸睛，內部則有許多媽祖文化元素，吸引不少遊客駐足，老闆李宗霖原本在北港鎮市區開設厚德堂餅舖，後跨足餐飲業打造「誠食堂」特色餐飲。

「誠食堂」主打無菜單料理，其中前菜有1道馬卡龍小漢堡，外型有如法式馬卡龍甜點小巧精緻、色彩繽紛，其視覺與味覺效果充滿特色，大受歡迎，後來便推出單點服務方便顧客做為下午茶糕餅。

馬卡龍小漢堡的漢堡皮有竹炭黑色、蝶豆花青色、波菜綠色、紫馬鈴薯淡紫色、漢堡原色，全部採用天然食材上色，內餡為美生菜、雞肉、起司、特調塔塔醬，吃起來口感清爽，小漢堡分量小，男顧客有人會「一口吃」，女顧客大多是優雅的「吃兩口」。

李宗霖表示，馬卡龍小漢堡訴求美觀、美味與健康，各種顏色讓人看了心情愉快、食材新鮮才會美味、小分量健康無負擔，搭配咖啡或茶飲，一邊聊天一邊欣賞店內的各種媽祖文創商品與布置，感受另一種輕鬆愜意的媽祖文化。

地址：雲林縣北港鎮厚生路1之3號

電話：（05）7730399

營業時間：上午8點至晚間9點（周

一公休）

售價：馬卡龍小漢堡1份2個60元

(中國時報)