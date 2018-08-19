高雄市鼓山區－坐擁海景 微醺之際大啖漢堡

2018年08月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 ）

高雄新興景點棧貳庫內的「掌門」義法料理餐廳，主廚特製牛排漢堡有別於市售漢堡使用組合肉，而是以扎實完整沙朗牛肉，佐以義式香料提升香氣，吃得到漢堡原味，搭配店家精釀啤酒，坐在窗邊欣賞無敵海景，微醺大啖漢堡十分愜意。

大多數的漢堡走美式路線，但「掌門」是以4、5種義式香料調和風味，擺盤較像bruch（早午餐），漢堡可以組合起來吃，也可以分開吃。重點在於「靈魂」漢堡肉，嚴選紐西蘭6盎司、6分熟沙朗牛排，成本高出2成。

漢堡選用手工麵包，內陷除有洋蔥、番茄、起士等基本配角外，沒有另外加上醬料，忠於漢堡肉排的原味。一旁搭上香濃滑蛋、時蔬沙拉、蕈菇，分量相當大，建議用刀叉切著吃，也可合起來大口咬著吃，因為不是組合肉，更能讓消費者安心。

店內熟食有近20款，漢堡供應時間為早午餐，但在店內點餐排行名列前茅，每月熱銷百份，但漢堡中的沙朗牛排供應有限，晚來可就吃不到。

「掌門」以精釀啤酒聞名，棧貳庫旗艦店提供36款精釀啤酒，為全台灣單店最多。開幕不到半年，吸引國內外遊客造訪，除被餐點、啤酒吸引外，更因有無敵高雄港海景加持，特別在夕陽餘暉之際，或是海風吹拂的夜晚，更令人想到港邊嘗美食、飲酒，享受浪漫悠閒氛圍。飲酒過量 有礙健康

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

電話：（07）5517799

營業時間：周日至周四上午11點至晚間10點半，周五、周六上午11點至晚間12點

售價：主廚特製牛排漢堡300元（另加1成服務費）

(中國時報)