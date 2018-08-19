花蓮縣花蓮市－美式風格 隱藏版巨無霸吸睛

2018年08月19日 04:10 中國時報 許家寧 ）

藏身於花蓮後火車站富吉路上的「Eating House」可說是花蓮正統的美式餐廳之一！不論是食物、裝潢都充滿濃濃美式風格，除了隱藏版「8吋惡霸大漢堡」，老闆每天現烤供應13種美式漢堡，分量足且平價，每到用餐時間坐滿等待大快朵頤的民眾。

走進店內，大黑板上寫著每日推薦菜單和甜點蛋糕，牆面彩繪有Q版漫威英雄系列角色，如美國隊長、蝙蝠俠等塗鴉，簡單的桌椅擺設，讓心情頓時輕鬆不少，老闆忠於食材新鮮，餐點堅持現點現做，要品嘗美味餐點還需要耐心等候。

人氣「永遠第一名」的玫瑰烤牛堡，以整塊牛腹肉烘烤，呈現漂亮的粉紅色，切成肉片後再淋上肉汁，帶點嚼勁，搭配手工自製的麵包，一口咬下，口感軟Q的麵包和油脂與肉汁和肉質的甜味在嘴中四溢，讓人相當滿足。

店內漢堡套餐的價位從190元到260元，除了飲料喝到飽，附餐可選擇薯條或沙拉，相當超值，此外大食客還可以向店家預約花蓮特有的巨無霸料理「8吋惡霸大漢堡」，光是漢堡肉和麵包就有2公斤，加上4人份的薯條和飲料，保證吃到爽。

地址：花蓮縣花蓮市富吉路54號

營業時間：上午11點半至下午2點、下午5點至晚間9點（周四公休）

售價：玫瑰烤牛堡240元、原味雞肉堡

190元

(中國時報)