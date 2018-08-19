新北市三重區－起司瀑布 創意手作呷初堡

2018年08月19日 04:10 中國時報 譚宇哲 ）

美式漢堡吃「粗飽」來這就對！位於新北市三重區的美式漢堡店「初堡」主打各式創意手作漢堡，尤其瀑布起司老饕牛排堡最受饕客喜愛，厚達3公分、巴掌大的現煎多汁牛排，搭配生菜、洋蔥、番茄，淋上瀑布般的巨量起司，超大分量和高貴口感，150元就可以吃到，相當超值。

初堡位於新北市三重區三重國小旁的靜謐巷弄，老闆是24歲的林宏叡，對料理非常有興趣的他無師自通，去年11月在叔叔的邀約下共同創業，店名取作初堡，諧音同台語的「粗飽」，林宏叡說，希望以相較美式餐廳便宜的價格，提供客人飽足又可口的手作美式漢堡。

初堡的美式漢堡創意十足，除了最受歡迎的瀑布起司老饕牛排堡，還有標榜巨無霸系列的和風照燒雞腿堡、泰式酸辣雞腿堡，雞腿都是整支雞腿去骨後，外皮煎、炸得金黃酥脆，雞腿肉則厚實多汁，都相當受客人歡迎。

林宏叡說，兒童或食量小的客人可以點三勇士海陸迷你堡，分量剛好，還能吃到海陸食材和蔬菜搭配的新鮮味道。

雖然林宏叡將初堡定位成主打美式漢堡的早午餐店，但營業時間卻是從早到晚，從早午餐的輕食漢堡、午晚餐的麵飯類都有賣，林宏叡笑說，創業初期較辛苦，是希望不斷推出新菜單挑戰客人的胃，未來會視營運狀況調整，在對的時間端出對的料理，讓客人開心呷粗飽。

地址：新北市三重區長興街2-2號1樓

電話：（02）29778738

營業時間：上午9點至晚間9點

售價：手作美式漢堡90至150元

(中國時報)