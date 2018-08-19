登革熱防疫 動員3萬人滅蚊

2018年08月19日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市本土型登革熱案例計11例，新北市18日總動員，由各區區長指揮在地里長、里民與環保志工清除病媒蚊孳生源，新北市長朱立倫也親自前往泰山、五股督軍，市府統計，全市29區1032里共計超過3萬人參與，清除約3萬個積水容器及63公噸垃圾，防止登革熱疫情擴散。

清除3萬個積水容器

新北市新莊地區已有11例本土型登革熱案例，市府已完成新莊區全區84里消毒作業，周遭泰山、五股、樹林是重要疫情防線，新北市長朱立倫與副秘書長蕭旭岑18日帶隊前往泰山與五股督軍，副市長呂衛青則前往樹林，全力消除病媒蚊孳生源。

朱立倫表示，本次發起全市共1032里的孳生源清除活動，希望讓新北市每一戶、每一條巷道及任何一個可能產生孳生源的角落都能徹底清除，惟有清除孳生源才能有效消滅病媒蚊，防止登革熱擴散。

家戶徹底清除孳生源

朱立倫強調，落實巡檢居家內外有無積水容器、倒掉容器積水並倒置、清除不必要容器及清理水溝、刷洗容器徹底去除蟲卵的孳生源清除步驟，才是防治登革熱的根本之道。

朱立倫也說，若市民不願意配合環保人員的清潔作業，市府將會開出勸導單，若再不配合，也會開罰，希望全體市民在市府及專家學者的帶領下，建立完整登革熱防治觀念並提高警覺心。

昨日帶隊的土城區長楊志宏說，近日多雨，屋頂、陽台、住家前後空地、排水溝及地下室等，都要特別加強，室內包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、臉盆、輪胎都是孳生源清除重點。

環保局統計，本次「全市除蚊日」活動，全市29區1032里共計有約3萬人參與，清除約3萬個積水容器及約63公噸垃圾。

(中國時報)