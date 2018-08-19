賴揆視察電廠 員警休克救回

行政院長賴清德（圖中）18日到訪苗栗，視察通霄發電廠情況，並表示朝野應不分黨派，支持穩定供電。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

行政院長賴清德18日造訪苗栗大湖、通霄，視察農村再生成果和發電現況，強調朝野應不分黨派，支持穩定供電。訪視期間還出現插曲，警方執行勤前教育時，有心臟病史的吳姓員警竟突然休克，經急救後送往醫院，所幸恢復生命跡象，但仍待觀察。

穩定供電 應不分藍綠

賴清德依行程抵達通霄發電廠視察，台電公司總經理鍾炳利會報時表示，通霄發電廠將3台複循環機組汰舊換新，使發電量增加3.5倍，並讓效率從42.8％提升至60.7％。目前新1機已達成商轉目標，新2、3機也將逐漸完工，新3機預計9月底正式通水。

賴清德表示，電力為企業投資台灣極為重要的因素考量，強調電力供應不分藍綠，中央與地方政府須合作，以免執行電力建設時需花更多時間和精力協調，並盼工程能在9月前如期完工，藉企業投資進而增加工作機會，讓國家社會能安定、進步。

員警痙攣 一度沒心跳

大湖警分局昨為因應賴清德到訪的維安勤務，上午7點多進行警員勤教，不料47歲吳姓員警竟突然血壓上升，並抽搐、痙攣，一度失去心跳，所幸同仁趕緊施以AED電擊與CPR搶救，旋即送醫，醫院實施心導管手術後，吳姓員警恢復生命跡象。

術後平安 須住院觀察

警方表示，吳姓警員有心臟高血壓病史，需每日服藥，目前仍在醫院觀察。

(中國時報)

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