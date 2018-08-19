雲林沒有國民黨 只有張家

雲林縣長李進勇18日在虎尾鎮競選總部成立大會上，重炮抨擊雲林縣沒有國民黨只有張家。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

尋求連任的雲林縣長李進勇18日成立虎尾競選總部，他重炮抨擊雲林縣沒有國民黨只有張家，全台過去有南霸天、北霸天、什麼王，但都已淡出政壇，只剩雲林縣還有家族派系政治，年底選舉是終結雲林派系的神聖一戰。

虎尾鎮競選總部是李進勇成立的第一個，其餘19鄉鎮會陸續成立，18日成立大會上約近千名鄉親到場支持，立委高志鵬、鍾佳濱到場助講。

爭2大建設 拚政績

李進勇發表壓軸演說表示，布袋戲是虎尾鎮最珍貴的文化資產，需要一個國家級布袋戲傳習中心，行政院長賴清德日前已宣布將把雲林縣的布袋戲傳習中心納入前瞻計畫，分4期補助25億元，順利的話年底可動工。

他指出，雲林縣的冷鏈物流中心目前只欠土地，縣府希望能設在台大雲林分部校區，讓虎尾鎮成為雲林縣最重要的物流中心。

李進勇話鋒一轉說，過去全台有很多南霸天、北霸天，到處都有什麼王，但都已淡出政壇，只有雲林縣還維持在家族政治，雲林縣有民進黨，「雲林縣有國民黨嗎？沒有！」把派系抽出國民黨，國民黨就是空殼子，張家壟斷所有資源。

家族派系 操控地方

李進勇表示，1997年到2018年雲林縣選過7次縣長（包括1次補選），國民黨除立委許舒博選過1次外，其餘6次是張榮味、張麗善選的；2006年到現在10幾年，雲林縣選了4次立委，張麗善選1次、張嘉郡選2次、張鎔麒選1次，雲林縣難道沒有其他家族了嗎？

他說，雲林縣民最大的悲哀就是家族派系仍在操控地方政治，雲林需要一個公平，需要有能力的人，現在機會來了，趁這一次選舉讓派系政治從雲林縣消失。

(中國時報)

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