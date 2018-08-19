接納不凡 臉部平權港都啟動

2018年08月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

不一樣又怎樣！邱莉惠半張臉烙印胎記，從小飽受歧視，走過那段不堪回首歲月，她轉念將血管瘤印記，化為人們對她的關心與祝福。高雄氣爆傷友黃冠傑求職處處碰壁，遭到異樣眼光與排擠，如今創業當老闆，不吝細心解說，帶領更多人認識傷友。

34歲邱莉惠18日出席陽光基金會「臉部平權」活動，分享心路歷程。她出生時左半臉有大片胎記，被同學取綽號「黑白郎君」，隱影揮之不去，就連打工也受嘲笑，老闆娘還是她認識多年的學姊，對方酸她「怎麼不化妝來上班，簡直嚇死我！」

邱莉惠坦言，曾埋怨為何生來與眾不同，但身旁好友鼓勵「你又沒有不一樣，為何要改變？」她打消消除印記念頭，現在活得灑脫，「胎記對我而言反而是眾人給我的祝福」。她陸續在高雄、台南1999熱線服務，以同理心解決民眾疑難雜症，表現獲得讚賞。

號召高市28校響應

21歲黃冠傑無端捲入高雄氣爆意外，歷經2年復健之路，生活逐漸步上正軌，但身上76％面積燒燙傷疤痕，令他備受歧視，求職路上不盡順利。他現於新崛江開「源喫茶古早味紅茶」飲料攤，不刻意遮掩疤痕，要是有人問起，會耐著性子解說，讓大眾更瞭解傷友心境。

讓更多人認識傷友

陽光基金會昨啟動「臉部平權」環台推廣計畫，首站從高雄出發。高市代理市長許立明到場簽署推動承諾書，社會局協助張貼圖文作家H.H先生貼紙於公共環境，融入市民生活；教育局則號召28校響應。

(中國時報)