炫!河岸音樂季 320秒煙火秀

「2018台北河岸音樂季」活動18日在北市延平河濱公園開幕，320秒的煙火盛宴為大稻埕夜色增添浪漫美景。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

台北河岸音樂季18日於延平河濱公園盛大登場，除多家啤酒廠商進駐，搭配胖卡美食市集，更有歌手魏如萱、吳汶芳、李英宏等歌手接力演出，氣氛嗨到爆；重頭戲水幕煙火秀，首度設計了「熊讚掌印」及「LOVE」煙火花色，320秒的繽紛煙花，點亮整個大稻埕夜空，帶給大家難忘的夏日回憶！

時值七夕情人節周末，2018河岸音樂祭推出拍貼機體驗、情侶互動遊戲，今年規畫舞台區、啤酒美食區、愛戀文創區、大稻埕街區等四大主題，一連3天精彩表演。18日由睡帽樂團、李英宏、魏如萱、Moving and Cut、吳汶芳等人打頭陣，熱力四射的演出，現場氣氛嗨到最高點。

最受期待的水幕煙火秀以「情定台北」為主軸，響應環保，今年首度結合水幕投影，並設計「熊讚掌印」及「LOVE」花色，五彩繽紛的煙花，搭配浪漫歌曲，現場粉紅色泡泡冒不停，長達320秒的煙花變化萬千，現場民眾直呼「太漂亮了！」

台北市長柯文哲晚間8點多現身，但原定與妻子陳佩琪一同出席進行甜蜜互動，不過近日有媒體盤點歷屆市長夫人作風，點名陳佩琪多次上演「護夫秀」、曝光度高，作風稍嫌強烈，陳發文表示「將深自檢討」，臨時取消煙火行程，成為活動意外插曲。

8月19日將有熊讚生日派對、整點水幕秀，並有歌手鄭宜農、SASA樂團、法蘭黛樂團及甫獲金曲獎最佳新人獎的茄子蛋接力演出，歡迎民眾踴躍參加。

(中國時報)

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