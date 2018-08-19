200運將抗議空汙法 候選人聲援

來自桃竹苗地區200餘台老車，因不滿3日上路的空汙法，18日在竹北市聚集抗議。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新修正的「空氣汙染防制法」3日上路，桃竹苗200餘名以車維生的司機們不滿影響車友權益，18日開著貨車、聯結車、拖吊車等各式車種在竹北市集結、遊行，將以無黨籍參選新竹縣長的立委林為洲，以及新竹縣長參選人徐欣瑩團隊、縣議員參選人陳信溢團隊等到場關心。

「老汽機車無罪、反對強制淘汰」、「老車無罪、群魔亂舞、人民最苦」，發起人黎坤說，政府通過的「惡法」，直接影響到1、2、3期的車子以及廣大車友的權益，他質疑，環保署說不打烏賊車，卻用4期的標準檢驗1、2、3期的車輛，10年老車加嚴管制，禁入空氣品質維護區等，讓以車維生的家庭直接受到影響。

其他車友也抱怨是「靠一輛車養活一個家庭」，稽查人員「眼見為憑」叫柴油車司機檢驗，但全台柴油車檢測站「不預約排不到」，多數司機周一到周五都工作，可能還隔周休，得利用少的可憐的休假時間，預約、等待檢測時間，「全台檢測站都排隊排滿滿！」

林為洲聲援要求中央執行新法應有完整配套措施，直指行動汙染源排放僅占空汙不到3％，甚至比餐飲油煙11％低，更別提固定汙染源如火力發電廠、工廠占比超過7成，他認為政府應嚴加管控財團，別拿「心中最軟的那一塊」開刀，甚至大企業還可以買空汙「扣打」，「我們全力反對」。

新竹縣環保局空氣汙染防治科長蕭宏杰到場，代表接受陳情連署書，他表示，環保署確實有母法授權訂定，不過在加嚴排放標準的部分，仍需等中央研商，由環保署統一訂定，地方不會隨意加嚴。他還說，新竹縣目前並未畫設空氣品質維護區，如果要畫設也會找柴油車主研商，才會公告執行。

(中國時報)

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