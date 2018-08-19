臺中市議會問政滿意度近5成

臺中市議會民進黨團每位議員對選民反映問題都全力以赴（左圖），發揮組織戰力與國民黨團相抗衡；臺中市議會國民黨團問政滿意度都在五成以上（右圖），書記長李中認為是黨籍議員恪守監督職責的成果！（陳世宗攝）

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中國時報
本報訊

臺中市議會委託艾普羅民調公司於8月14-15日，針對市議會整體及不同黨籍議員問政表現進行民調，結果顯示，在監督市府施政及市政預算上，整體滿意度48.4％、不滿意45.1％；問政表現及為民服務的滿意度上，國民黨籍為50.8％、57.7％，民進黨籍40.5％及47.2％，無黨籍44.4％、47.0％。

國民黨團書記長李中說，獲得過半滿意認同，是黨籍議員長期在議會恪守監督職責的成果；爭取約3成民眾從不滿意轉為滿意，是未來繼續努力的方向。值得注意的是20至29歲的滿意度高達56.5％，顯示年輕世代肯定黨籍議員的問政。

李中指出，市議會監督市府施政滿意度是48.4％，但監督預算卻降到40.6％，不滿意度由30.4％上升到45.1％，可見市民把民進黨團在預算與追加（減）審查時，一味護航市府的不滿，全看在眼裡。

民進黨團總召李天生表示，民進黨議員的問政滿意度，有40.5％滿意，46.1％不滿意。每位黨議員都設有服務處並聘多位助理，對選民的問題隨時處理；民調結果不盡理想，值得黨籍同仁重視並借鏡學習。

李天生強調，無黨籍議員問政滿意度44.4％、不滿意32.3％，為民服務滿意47.0％、不滿意32.7％；無黨籍議員人數雖不多，但在議會問政表現犀利亮眼，不輸其他政黨，民調獲得不低評價。（臺中市議會廣告）

(中國時報)

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