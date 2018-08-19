細數政績 民進黨做了什麼

2018年08月19日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

針對李進勇18日在成立虎尾競選總部大會上抨擊「雲林縣沒有國民黨只有張家」，張麗善表示，民進黨被派系壟斷從蘇貞昌、陳水扁、謝長廷族繁不及備載，張家承擔民眾的期待，爭取了台大醫院、湖山水庫、高鐵虎尾站、中科園區等，反觀綠色執政雲林縣做了什麼？李進勇對自己的選情著急，不惜人身攻擊，一點也不正直。

培育人才 有目共睹

張麗善表示，長久以來哥哥和她受到鄉親的肯定愛戴與支持，背負發展雲林的使命，也一再培育人才，張艮輝、許舒博、吳威志都曾經代表國民黨參選，張家也曾經不選過，責任落在張家時就勇敢承擔，為雲林縣民爭取權益，建構更多的發展機會。

張麗善表示，張家對雲林縣的貢獻大家看得到，特別是許多重大基礎建設，包括高鐵設站從張榮味、張麗善、張嘉郡接力實現雲林與各大都市的一日生活圈之夢；湖山水庫是雲林人飲水的百年大業，從胞兄到她爭取設置，延緩雲林縣地層下陷 ，也讓雲林縣民喝到乾淨的水。

她說，張榮味時代引進了台大醫院，讓雲林縣民不成為二等公民，有生命安全保障；規畫設置中部科學園區、絲織工業區、斗六擴大工業區，讓青年留在雲林就業照顧長者，都是張家為雲林縣所做的。

張麗善抨擊，雲林縣政黨輪替已經14年，民進黨為雲林做了什麼？還是消耗國民黨執政打下的基礎？縣民可以比較看看。

接力建設 照顧鄉親

張麗善回擊李進勇，他選舉只為了對付張家，現任縣長還說雲林縣是黑道故鄉，是侮辱所有的雲林人，用這種方式來欺騙雲林人，這才是雲林人的悲哀，雲林人要的是一份尊嚴和尊重。

(中國時報)