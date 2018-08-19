五漁村再生 一起探索海味生活

2018頭城嶼海故事節18日登場，會場安排船隊業者張立義以模型介紹定置漁網的概況。（宜蘭縣政府工旅處提供）

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中國時報
／宜蘭報導

為期近半個月的「2018頭城嶼海故事節」18日在宜蘭縣石城社區活動中心揭開序幕，是宜蘭縣政府選定五漁村活化再生計畫的第一站，期透過外部顧問團隊結合在地青年的合作及發想，以講座及實物策展等模式，賦予逐漸沒落的老漁港新生命，吸引年輕人返鄉或下鄉創業，帶動偏鄉發展。

宜蘭縣政府工旅處表示，宜蘭縣頭城鎮20多公里的海岸線座落了5座漁村、7座漁港，沿海有10多個定置漁場及知名的龜山島，近年因海洋資源匱乏、漁民收入減少，沿海漁村逐漸蕭條，青壯人力快速外流，人口結構嚴重老化，今年縣府配合行政院「設計翻轉 地方創生」計畫，選定了石城、大里、大溪、梗坊、外澳等5個日益凋零，但別具特色及發展潛力的漁村，導入中央資源補助，並透過眾人之力帶入新元素，同時將空間重新規畫利用，希望能促使老漁村活化。

「2018頭城嶼海故事節」活動期間除了有展覽與市集，更設計五漁村散步遊程，帶領旅人從草嶺啞口、虎字碑遠眺龜山島，8月25日晚上則在全台灣離海最近的老街「大里老街」，播放文化局及國家電影中心提供之修復懷舊電影《彩雲飛》，讓頭城人與遊客回味老頭城的日常。

工旅處說，這是宜蘭實踐地方創生的首部曲，將以更在地草根的生活方式向來自各地的旅人介紹頭城，「2018頭城嶼海故事節」展演內容豐富，兼具文化知識與趣味，熱情邀請大家在今年夏天一起體驗五漁村的海味生活。

(中國時報)

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