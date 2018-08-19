桃警救肉票破毒品 部長頒獎

2018年08月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

內政部長徐國勇18日走訪桃園，適逢八德警前晚才成功在3小時內營救肉票、還破6千顆一粒眠，徐親頒獎金鼓勵。

徐國勇也視察興建中的桃園地院，憶起當年當律師時覺得法院陰暗，希望營建署「如期如質」完工，他還走訪桃園北區水資源中心，不忘讚市長鄭文燦治水有功。

22歲黃姓男子疑不滿蔡姓友人欠10萬元不還，17日晚間6點找來4名同夥將蔡男押走、再致電要求蔡母「拿錢贖人」，八德警方獲報組成專案小組以車追人，3個小時內就在一處鐵皮屋發現黃男等5人，救出傷痕累累的蔡男，還查獲一、二、三級毒品，安非他命就有117公克、一粒眠更多達6千顆，訊後依妨害自由、毒品等罪嫌送辦，徐國勇也特別親頒破案獎金慰勞。

斥資33億元的桃園地院、檔證大樓與職務宿舍新建工程案，2014年開工至今，建築主體、景觀植栽、水電與空調工程都已完工，正在進行內部裝潢與機電設施，預計2020年4月啟用。

徐國勇說，早年擔任律師期間都曾感覺到法院過於陰暗、空間小，有亟需重建新大樓的必要，讚揚新的建築主體非常雄偉，希望營建署與承包商持續努力，提供民眾更好的洽公環境。

徐國勇到桃園北區水資源回收中心，提到民眾要的就是不缺水、喝好水、不淹水和親近水，笑言汙水工程是看不到的建設，做的人是「笨蛋市長」，但若做得好房價會大漲，讚鄭文燦的施政有目共睹，感嘆：「早知道我就在桃園置產買房！」徐國勇也允諾，會支持桃園市政府推動的12項汙水下水道建設計畫。

(中國時報)