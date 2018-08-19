自行車369達標 林佳龍推倍增計畫

2018年08月19日 04:10 中國時報 王文吉 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市「自行車369」計畫提前達標！第300個iBike站18日在潭子火車站旁正式營運，交通局即日起推出「iBike樂騎趣、300站任我騎」抽獎活動。台中市長林佳龍宣布，將持續推動「iBike 600」4年計畫，2022年租賃站將倍增至600站，自行車道延伸為1000公里。

台中市第300個iBike站18日啟用，立委洪慈庸、市議員張雅旻、蕭隆澤等都到場共襄盛舉。林佳龍與交通局長王義川共同宣布「自行車369」計畫提前達標，接下來將推動倍增計畫，明年也將推出全國首創的「iBike騎乘者納保第三人責任險及騎乘者傷害險」。

林佳龍一行人也騎著iBike前往潭興停車場，視察立體化規畫情形。王義川指出，台中鐵路高架化及潭興路打通銜接中山路後，潭子火車站周邊停車需求量大增，市府成功爭取前瞻計畫補助5100萬元，加上市府自籌款，以總經費1.6億元將平面停車場立體化。

王義川強調，潭興停車場將改建為地上3層、地下1層的公園式停車場，塑造水與綠自然循環的綠建築，加上全場LED照明設備，利用日光增加室內照明度，將揮別停車場過去僅以鐵皮搭建的悶熱印象，預計明年底前開工、2021年完工啟用，提供200格汽車格、100格機車格。

(中國時報)