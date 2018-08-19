3選將拉票 同場不同框

2018年08月19日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

財團法人九華山地藏庵辦服務利他獎鼓勵做公益，18日頒獎並發表成果，嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠都要角逐年底市長寶座，3選將都出席肯定利他服務的活動，但同場不同框，台上各自表述，台下各自拜票。

涂醒哲表示，法務部保護司長羅榮乾任職嘉義地檢署檢察長期間促成「服務利他獎」，九華山地藏庵積極推動，第1至3屆服務利他獎共徵件784件公益服務的提案，有逾3200人參與執行，今年邁入第4屆，透過此活動帶動社會行善的風氣。

蕭淑麗說，服務利他促進人與人彼此關懷、相互扶持及熱心公益的善行，鼓勵年輕人身體力行，發表會的每一個服務故事都令人感動，服務利他的種子正迅速播種在社會各角落。

黃敏惠稱許參與服務利他徵件獲獎並落實執行的每個提案單位，為創造善良正面的能量付出努力，足為楷模。

九華山地藏庵董事長黃俊森不遺餘力推動服務利他獎活動，向各界徵求公益服務案，補助獎金讓獲選單位以1年期間執行提案內容，嘉義家職服務利他社去年拿到獎金6萬元，師生又自掏腰包做了10餘件公益活動，包括到安養院陪伴老人家、淨灘環保、去泰緬偏鄉當志工。

嘉家時尚科學生林翰萌因為參加利他服務活動，連續2年到泰緬偏鄉當志工，到安養中心替阿公阿嬤按摩、義剪，他依舊打扮得有潮味，志趣卻轉向，今年考取屏科大社工系，他認為也能把時尚的概念帶進社工服務。

(中國時報)