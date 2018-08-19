長者舒筋骨 千人齊跳健身操

2018年08月19日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

基隆市為鼓勵長輩走出家門參與社區活動，18日邀請千位長者參加「齊心協力‧旗艦暨據點成果展」，市長林右昌也出席為活動揭開序幕，眾人一同在市立體育館活動筋骨、大跳健身操，場面相當浩大，展現出基隆社區健康活力與能量。

社會處昨於市立體育館，舉辦107年社區旗艦暨社區照顧關懷據點成果展，吸引近60個據點千位長者共同參與，林右昌現場與長輩們互動熱絡，他也趁機喊話，推薦大家帶著兒孫到「基隆祖孫館」同樂，體驗「老幼共融」生活理念。

「齊心協力‧旗艦暨據點成果展」以關懷據點4項服務中的「健康促進」為基礎，採運動會趣味競賽方式呈現，分為動態活動區為「頭好壯壯」及「勇網直前」二項趣味競賽，吸引近60個據點報名「做伙動一動」；靜態區則由15個社區旗艦設攤，推廣社區特色美食。

林右昌指出，基隆積極推廣老人照護，社區關懷據點家數與密度位居全國第二，還包括老人裝置假牙、日照中心，中央推動長照2.0的C級據點正普設中。他向現場長輩推薦，位於調和街「基隆祖孫館」，可以與兒孫同樂，歡迎大家多去玩。

社會處表示，市府輔導社區基層組織與人民團體成立社區照顧關懷據點，目前共有85處，去年服務量達到80萬人次。今年起配合中央加值政策，鼓勵各據點增加開放時段，並適時轉型為長照站2.0，提供電話問安、懷訪訪視、餐飲服務與健康促進4大服務，讓長輩安心在地延緩老化。

(中國時報)