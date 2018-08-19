徵才活動 產官界談薪資有壓力

2018年08月19日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署18日合辦徵才活動，約600餘人求職，初步媒合率32％，市長涂醒哲歡迎大家來嘉工作；由於基本工資拍板明年起調漲5％，嘉義市工業會理事長孔德偉坦言資方有壓力，勞方漲工資也應提升生產力，以形成正面循環。

市府社會處勞工科長黃浩君說，徵才活動有雲嘉地區22家廠商提供約700個工作機會，現場約600人求職，經書審、面試，初步媒合率32.6％，傳產製造業開出薪資30K以上，知名大廠甚至達40至50K，客運公司徵司機開薪30至40K，但仍不容易招募到適合人力，嘉義市服務業職缺多，流動率也高，辦徵才活動希望促進就業，穩定職場的勞動力。

中央拍板定案明年起基本工資調漲5％，求職的8年級生屈小姐說，不管如何調，重點是要能提供勞工穩定生活，她曾做服務業以時薪計，月領約20K，生活大不易，此次應徵行政助理，期待有25K以上，至於「48K之說，是來亂的吧！

孔德偉表示，基本工資只要有調漲，加上管銷費用、現行體制等因素都讓產業有壓力，尤其對傳產中小企業衝擊較大，但他持正面態度應對，工資調漲，資方相對可以要求勞工提升生產效能，至於「48K之說」可能指北部大企業的高階人員薪資，一般勞工月領2萬多元是常情。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署柯呈枋說，調薪機制是希望為勞工爭取較好的待遇，該署會積極協調開發廠商提供更優、條件更好的職缺，同時培訓民眾的技能，以提升職場競爭力。

(中國時報)