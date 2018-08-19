東港共和新村 盼活體聚落保存

2018年08月19日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

東港共和新村15年來多次提報歷史建築盼保留眷村風貌，但頻遭文資審議委員會打槍，去年改以聚落建築群提報，日前終於過關，但僅保留41棟5等房日本建築，克難屋依舊難逃拆除命運，文史工作者王立皓18日參與眷村活化再利用會議，向學者提出「活體聚落保存」構思，冀望搶救老共和。

王立皓指出，共和一路走來80年，它不僅保有日據時期蓋的5等房，也有國民政府來台後建置的克難屋，這些都是具體歷史記憶，應給予整體保留，所以去年才有學者建議他改提報聚落建築群，但沒想到竟是部分通過，現有居民又將面臨不一樣的考驗。

王立皓說，多年的經驗告訴他，當建物受法律保障被留下來時，人通常就得面臨被趕走的窘境，但這並非是文史保留的意義，國外有很多成功例子都顯示，保有「人與生活」的聚落建築群，才有價值去發揮最大效益，如巴西里約熱內盧。

「我們一定要力爭活體聚落保存！」他說，活體聚落保存就是人及房屋、空間都要保存下來，如果只空有建築，沒有情感、沒有人氣，或引進外來人士從事商業行為，這樣的文化保留堪稱空洞。

因此，他在18日前往中山大學參與眷村活化再利用會議時，向學者提出活體聚落保存的構思，並提報克難屋若保存後可實施的作為，如打造成小農市集、跑跑市集、空軍主題式民宿等，同時也能是年輕人的夢想基地，盼藉此獲得學者支持，搶救老共和的整體保留。

據地方人士指出，年底選舉將近，也許「拆屋趕人」一事會因此有所暫緩，但能否整體保留對住戶而言仍是迫在眉睫，誰也不想突然沒家可回。

(中國時報)