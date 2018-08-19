三鶯地方創生展 翻轉傳產

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中國時報
／新北報導

三鶯工藝之美齊聚一堂！新北市文化局與甘樂文創18日在三峽合習聚落舉辦「三鶯．宴」地方創生主題展，串聯三鶯地區食、藝特色產業職人，加上多元領域設計創作者，藉由跨界設計，翻轉在地特色傳統產業，迸出全新火花，另還有文化紮根課程，由職人前進小學，將地方文化向下扎根。

新北市副市長呂衛青18日參加活動時指出，「三鶯．宴」地方創生計畫，串聯三鶯10種產業、近10種跨領域設計，充分展現三鶯工藝職人與跨域創作者的精湛作品，嶄新詮釋富含文化內涵、貼近生活的三鶯文化。

本次展覽集結了三鶯地區茶、染、陶與常民生活裡的工藝產業，主題展區位於三峽老街極具歷史價值的愛鄰醫院，展出數十項在地工藝職人與跨域創作者合作的創新作品，主辦單位找來服裝設計師詹雅真及藍染工藝家廖寶貴合作，成了令人驚豔的「藍日夢」，傳統工藝成了伸展台的時尚單品。

文學作家王聰威與在地陶藝家林博裕挑選99個字，將字捏入陶土，形塑富地方文化意涵的詩陶創作印章，使陶藝不再只是工藝品；另還有建築、產品設計、木雕三領域共同聯手創作，設計出別具三鶯風味的茶席器物，讓作品蘊含的文化更加豐富。

文化局說，即日起至9月17日將舉辦一系列豐富、深度的活動體驗，同時推出活動套票與三鶯限定伴手禮，透過系列活動，邀請民眾一起來體驗最接地氣的文青遊程。

(中國時報)

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