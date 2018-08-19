國民黨台南２黨部 9月4日首次法拍

國民黨台南市黨部即將被法拍，開拍總底價達1億3168萬元。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

國民黨因積欠305名黨工退休金未發，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產確保債權。台南地方法院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部後，預定於9月4日舉行第1次拍賣，設置在黨部旁空地的全台首座慰安婦銅像，恐面拆除命運，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示已有對策，拍賣時點交須經過訴訟，「起碼要1、2年，不會那麼快」。

去年1月國民黨大量解雇黨工，有305人不服退休金被拖欠，經向台北地院聲請假扣押黨產以確保債權後，今年5月23日台南地院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部時，大批藍營支持者曾在場抗議「非法黨產會清算鬥爭異己不公不義」，但法院仍順利完成任務，並仍交由債務人國民黨保管，日常使用與進出都不受影響，只是不得移轉處分。

國民黨台南市黨部及新營區黨部開拍總底價分別為1億3168萬元及1億4185萬元，創下黨產法拍最高拍價紀錄。台南地院公告9月4日上午在民事執行處分國民黨台南市黨部所有土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元；及新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價為1億4185萬元。

外界關心一旦台南黨部所有土地遭拍賣成交，設置在黨部旁的慰安婦銅像即面臨拆除命運，謝龍介質疑「這節骨眼傳出拍賣消息是希望日本人出錢來買黨部，以便趕走雕像」，這樣的目的不會得逞，反而會激起愛國民眾願意出錢競標為捍衛慰安婦雕像。

謝龍介強調黨部已有對策，要大家不用擔心，並指出，拍賣需要點交，台南市黨部的土地涉及承租問題，會有部分點交、部分不點交的情況，就他了解，台南市黨部樓上將點交，樓下則可繼續承租，且點交程序要經過訴訟，起碼需要1、2年時間，「不會那麼快」。

(中國時報)

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