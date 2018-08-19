台灣鳳梨工場 重現世界一榮景

2018年08月19日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

香蕉之外，鳳梨也曾是台灣主力水果，尤其鳳梨罐頭曾躍居世界第一，鼎盛時期全台有81家罐頭工廠，高雄大樹區即有11家。昔日榮景不再，但全台僅存的鳳梨工廠在文化局搶救下獲得保存，見證曾有過的世界第一輝煌歲月。

高雄市代理市長許立明18日主持開幕時表示，高雄在城市發展過程中不會忘記過往歷史，台灣鳳梨工場是在地博物館、歷史教室，更是在地農業與文化資產結合的示範場域。

隨後，許立明親自體驗館內的罐頭封罐機，把再創大樹風華、啟動幸福高雄及傲視國際港灣3個心願封罐，留下對城市永恆的祝福。

台灣鳳梨工場是由因鳳梨罐頭致富、人稱鳳梨王的台北大稻埕商人葉金塗，於1925年南下創立泰芳商會鳳梨罐詰工場，後歷經併購、變身眷村增改建，2003年陸軍九曲新村居民遷出，才在各界人士的努力下於2004年登錄為高市歷史建築，並經2年修復。

全台第一座鳳梨罐頭工廠115年前在鳳山誕生，後來直接進駐到產地大樹，九曲堂車站附近曾有11間鳳梨罐頭工廠，罐頭經鐵路運至高雄港外銷，也帶動周邊產業發展，創造就業。

台灣鳳梨工場將串起大樹文化觀光鏈，九曲堂車站、飯田豐二紀念碑、下淡水溪舊鐵橋、三和瓦窯、竹寮取水站等文化景點。相關資訊可至文化局官網查詢。

(中國時報)