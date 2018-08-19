中東石油危機 蔡政府準備好了嗎

2018年08月19日 04:10 中國時報 主筆室

美國川普政府今年5月退出歐巴馬政府與伊朗、德國和聯合國常任理事國簽署的伊朗核子協議「聯合全面行動計畫」，並重啟對伊朗制裁行動，第二波制裁正來勢洶洶。美國宣稱將在11月5日切斷伊朗石油出口，德黑蘭則威脅將封鎖荷姆茲海峽，阻斷海灣原油出口。中東可能爆發全面性對抗衝突，並釀成全球能源危機，伊朗已成為美中歐俄四角全球戰略競合新競技場。

川普政府不是第一個對伊朗進行制裁的美國政府，美國對伊朗的制裁可回溯到1970年代末伊斯蘭革命推翻美國扶持的巴列維王朝以降，制裁內容也大同小異：石油禁運、貿易金融和其他非能源領域，但伊朗逾30年來未軟化，2012年美國對伊朗首次祭出全球金融絞殺，要求貿易伙伴在美國與伊朗間二選一，伊朗也聲稱將關閉荷姆茲海峽。

美伊對峙非朝夕事，雙方關係劍拔弩張，川普政府執意對伊朗下重手，伊朗在失去石油出口支持下，經濟必受重創，掌控荷姆茲海峽航道無疑是伊朗對抗美國最大籌碼。荷姆茲海峽若遭封鎖，勢必引發國際原油市場動盪，美國這個世界最大的能源消費國也將首當其衝受到沉重打擊。

回顧70年代以來的數次全球石油危機，引爆點全在中東區域。1979年伊朗革命和兩伊戰爭導致全球石油危機重創全球經濟，台灣也深受衝擊，美國更陷入經濟衰退。荷姆茲海峽不僅在該區域內，更是波灣石油的海上生命線，伊朗如果真以武力封鎖這條命脈，包括科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、沙烏地阿拉伯等，全球約有20%經過此地的石油出口將受影響。這種玉石俱焚的行徑，將使伊朗成為區域和世界公敵，並給主張對伊朗採取武力的川普政府提供出兵大好藉口。在此前提下，伊朗應不會魯莽行事。

但川普總統和他的非典型治理，讓美伊問題隨著中東局勢的惡化，此刻變得更加複雜與不可測。美國欲制止伊朗的兩件事，一為阻止伊朗發展核武；二為打擊恐怖主義，防堵伊朗在中東扶植包括敘利亞阿薩德政權在內的什葉派勢力。伊朗在川普政府退出伊朗核協議後，已暗示將恢復鈾生產，意味可能重啟核武研發；美國駐以色列使館遷到耶路薩冷，則被視為干涉區域事務，在中東埋下另一枚憤怒炸彈。

川普政府對伊朗的施壓策略在國際也難引起共鳴。歐盟抬出1996年出爐一直未使用過的《阻斷法》，牽制美國對與伊朗交往歐洲企業的次級制裁；中國和俄羅斯對美國要求停止進口伊朗原油，也堅持在自己認為公平合法的框架下與伊朗交易。伊朗以嗆聲美國應退出南海，並簽署《裏海公約》與中亞鄰國深化能源合作等實際作為，傳遞中伊和俄伊關係，及其在經貿和地緣戰略中牽制美國棋子的角色。

美伊關係再現緊張，與過去最大的另一個不同處，還在於川普政府在2017年底的《國安戰略報告》中，公開指稱中俄兩國為美國戰略競爭對手和威脅，並對中國採取了全面遏阻策略，形成以中美兩強競逐為主軸的國際新框架，迫使歐洲、俄國重思政經戰略布局。

對古老波斯國度寄予期望的歐洲，在2015年《伊朗核協議》簽署後，歐盟主要國家紛紛前往伊朗投資，伊朗現若重啟核武研發，對地緣上接近中東的歐陸會造成什麼影響，更令近年來飽受中東難民潮壓力的歐洲憂心不已。面對老盟友美國，宿敵俄國，新友中國，當老盟友不再那麼可靠的時候，創建亞投行、提供一帶一路遠景的中國對歐洲充滿吸引力，中歐未來，存有巨大合作空間。

因入侵克里米亞半島和烏克蘭與歐美關係陷入谷底的俄羅斯，不論客觀環境如何演變，普丁執政18年不動如山，儘管國力大不如前，俄國仍藉敘利亞介入中東，在東北亞與北韓政權保持接觸，面對中國興起，確保其在中亞的利益與影響力則是俄國最大挑戰之一。

美國川普政府指責中、歐、俄、日占美國便宜，一意孤行重新建立世界秩序，從經貿易到政治，從北韓到伊朗，無一例外，逐漸打散二戰後建制的國際棋局。迎接新棋局，中國想聯歐制美，美國欲聯俄堵中，雖各有戰略盲點，但也都有深刻的創意，對只知道緊抱美國大腿，卻無視石油危機迫在眉睫的台灣，可能真的危機四伏。

(中國時報)