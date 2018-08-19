2018年08月19日 04:10 中國時報 主筆室

政治傳播學有套理論叫「沉默螺旋」，主要概念就是當人們發覺自己的意見與主流不同，往往會保持沉默，因而讓主流聲音更形龐大，弱勢意見逐漸消失；套句政治話來說，這就是「西瓜偎大邊」。眼前的台北市長選舉，丁守中與姚文智陣營，都正陷入這種窘困的沉默螺旋。

首都之戰進入三分天下局面後，按理說，丁守中在白、綠分裂基礎上，本應天下大亂、形勢大好。但，丁似乎忘了挑戰者的使命，就是無論領先落後都必須全力進攻，直到開票那一刻才許停下腳步。

相反地，從5月到7月，丁守中美其名是勤走基層，說穿了就是在隔山觀虎鬥，以守代攻整整2個月，戰術錯誤，平白錯失選舉最重要的議題設定主導權，聲量愈來愈小的結果，就是讓支持者進入沉默螺旋的惡性循環，想要重新攻頂，花雙倍力氣還不見得補得回來。

至於姚文智，除了政策缺乏說服力、組織缺乏凝聚力、活動缺乏渲染力，最大問題莫過於自我感覺良好。例如，面對抱貓事件，他自以為能教訓選民；面對姚人多下條子，以為自此有如神助，把「僅供內參」的批判建言公諸於世，差點讓人誤會怎麼選舉還沒結束就先檢討敗選？

對綠營支持者而言，有這樣一位搞不清楚狀況的主帥，又該如何勇敢說出自己支持誰？久而久之當幫眾逐一沉默，還能奢談勝選嗎？

丁、姚陣營首要之務就是搶回話語權，設法打破沉默螺旋慣性，否則，戰力就是一而再、再而衰、三而竭，選舉結果已然揭曉。

(中國時報)