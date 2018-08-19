兩岸民粹 企業自求多福

2018年08月19日 04:10 中國時報 王欽

兩岸關係不睦，不可避免地會衝擊兩岸民間交流，但現在的事態發展，其帶來的危害遠不止兩岸交流出現障礙，或是兩岸齟齬遲遲得不到解決，而更在於，兩岸民間對立情緒升溫，而借助網路的力量，這種情緒又進一步激化，導致網路獵巫事件不斷出現，進而直接對兩岸經商環境造成實質衝擊。

最近的兩岸民粹對撞事件可謂一波未平、一波又起，先是新開業的新北市林口亞昕福朋酒店，被台灣民眾發現Wi-Fi登錄頁面顯示為「中國台灣」，並搭配五星旗，引發台灣網路鄉民抵制，新聞傳到大陸後，大陸媒體卻又紛紛點讚，認為萬豪酒店集團這次站穩了立場。更早之前的今年1月，正是萬豪集團在官網上將港澳台乃至西藏單獨列出，遭到大陸網民的抵制，甚至驚動市場監管部門出手，要求其更改標注。當時，憤怒的大陸網民發現，許多外國航空公司在其官網上也都同樣將港澳台作為國家列出，在民意壓力之下，大陸民航局這才出手要求44家航空公司調整有關台灣的標注，加註中國字樣。

等到這些公司調整台灣標注之後，很快又會發現，這同樣會引發台灣民眾的不滿，而在民意壓力下蔡政府也不得不採取措施應對，雖然相關作法有些荒腔走板，被大陸媒體戲稱為「自殘式反制」，但兩岸民間的彼此對峙，顯然不會善了。

酒店和民航的事件還未平息，知名咖啡品牌85度C也捲入輿論漩渦，這次難免有些池魚之殃的意味。這家企業遭到大陸網民的抵制，其大陸事業部不得不發出聲明堅持九二共識，支持兩岸交流，但仍然得不到大陸網民的諒解，原因在於，其台灣總部的聲明語焉不詳，且沒有將九二共識的聲明置於其臉書和官網頁面，大陸網民認為，這代表著該公司只不過是應付大陸網民而已。

事實上，大陸民意反彈也在一定程度上影響了大陸官方的態度，85度C事件爆發之初，大陸對台系統並未跟進表態，但因為該企業後續的處置不當，國台辦副主任龍明彪也只得表示，不允許任何台灣企業一面在大陸賺錢，一面支持台獨。眾所周知，大陸在對台商企業的台獨嫌疑，一般存在3種層次的處理措施，最高層次就是點名批判，實質調查；次一級處理層次就是原則宣示，提出警告；最輕微的處理層次才是不做表態，但會進行輿論管控，顯然，85度C這次並未洗脫台獨嫌疑。

與此同時，台灣網路輿論也只看到其發出的九二共識聲明，開始發起抵制行動，有網路鄉民還將之戲稱為「92度C」，其在台灣的品牌形象和營商環境，也注定受到衝擊。

針對今年以來這一系列的事件，當然需要兩岸民眾特別是網路群體的自我反省，上綱上線地指責，無助改善兩岸關係，長期發展下去只會進一步惡化兩岸民間關係，不利於兩岸心靈契合的實現。但對台商企業和跨國公司來說，也同樣需要反省經營策略。兩岸政治衝突引發的民間敵意升溫，短期來看仍然是客觀存在，是其制定經營策略特別是宣傳策略時必須考量的外部環境因素。

當然，根本之道仍然在於政府層面調整兩岸政策，以改變當前的兩岸緊張氛圍，而在此之前，企業也只能自求多福。

(中國時報)