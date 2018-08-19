貪汙案逆轉 司法再遭質疑

2018年08月19日 04:10 中國時報 吳威志

前台北市議員謝明達被控向捷運局施壓關說人事，藉此收受捷運工程包商220萬元賄款。歷審15位法官均判有罪，但最高法院認為，案件訴訟至今歷時17年餘，其餘被告均獲無罪確定，因此無從認定謝明達推薦人事與收受賄賂間具對價關係，在罪證不足下，罕見自為改判無罪定讞。

這件是終審法院首度就貪汙案件自為改判無罪。雖然起訴書認定謝嫌除出具推薦書外，還當面施壓、事後收受賄款且歷審均判有罪。不過，事實審屬於一、二審，最高法院則是法律審，非全屬於證據之審核；這就是《刑事訴訟法》第377條「上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之」規定。

另外，《刑事訴訟法》第378條亦規定「判決不適用法則或適用不當者，為違背法令。」所以，最高法院特別敘明「原審拒絕採信又未積極補強證據，已違反證據、論理與經驗法則，有違背法令情形。」似乎故意釐清本案特殊的判決。

惟何者屬於「判決當然違背法令」？本有《刑事訴訟法》第379條規定的14款情形，包含應迴避法官參審、法院管轄不當、不當受理或不受理訴訟、判決不載理由或所載理由矛盾者，以及除有特別規定外，應有辯護人未經到庭辯護而逕行審判，或未經檢察官或自訴人到庭陳述而為審判者，或「應於調查證據而未予調查、未與被告以最後陳述之機會者」等等。顯然，若有「判決當然違背法令」最好還是經由辯證的程序。依據《刑事訴訟法》第389條規定，最高法院的判決確實不經言詞辯論亦可為之。但該條也規定「法院認為有必要者，得命辯論」。此案歷經15位法官都認為有罪，若要認為無罪，難道沒有必要「辯論」嗎？

此案係依《刑事訴訟法》第398條規定，最高法院因原審判決有雖係違背法令，而不影響於事實之確定，可據以為裁判者，或應諭知免訴或不受理者，或有刑罰變更、判決後赦免或被告死亡等情形之一而撤銷之者，應就該案件自為判決。所以，若非上述因素，最高法院「不宜自為判決」。但觀察判決無罪理由，最高法院連220萬是否為借款都有疑義，才會認為原審判決不恰當；因此最高法院更應明確指出「原審判決有雖係違背法令，而不影響於事實之確定」！除此，依上規定，最高法院在免訴、不受理或不影響事實等情況下，才能自為判決，否則均須發回，本判決顯然在規定之外。

20年前擔任台北市議員的謝明達，已是現任財團法人中衛發展中心董事長，官司纏身亦可坐擁高薪，遭人質疑係因綠營重量級人士。而今，最高法院創下司法首例就貪汙案件自為判決無罪，不僅引發法界譁然，更遭網友質疑法院公正性。若不敘明強而有力的判決依據，徒增困擾。

加上本案評議後形成無罪判決，未撤銷發回，直接改判無罪定讞。當然，司法應該保障人權，若遭汙陷還人清白更值肯定，毋枉毋縱方為司法最高準繩。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)