2018年08月19日 04:10 中國時報 吳建國

大陸國台辦16日正式宣布從今年9月1日起，台灣居民可以向大陸當局申請與大陸同胞身分證同為18碼的居住證，已將兩岸關係再度往統一的方向大步推進。自從國台辦在2月28日提出31條「惠台政策」之後，大陸已開始以具體的行動，為兩岸由融合邁向統一的大道前進。筆者當時認為，將來歷史會特別記住2018年就是兩岸「走向統一的元年。」

筆者曾於6月初親自拜會陸委會高層與台灣地方政府首長，指出大陸有31條惠台政策，台灣也可以推出62條、甚至更多的「留台、留人」政策，以證明到底是大陸還是台灣的政府，誰更愛台灣人民。可惜「言者諄諄、聽者藐藐」，不論中央還是地方政府均毫無作為。

尤有甚者，民進黨政府為了報復大陸的惠台政策、斷台邦交，反而全面打壓兩岸關係的正常發展，即以「金廈通水典禮」為例，不以民生利益為念，盲目的反對抵制，結果「水照通、禮照行」，政府禁令看在人民眼裡，簡直形同廢紙一張。但是對於「去中國化」、「去蔣家化」則唯恐落人之後，甚至更改課綱。真是「金玉其外、敗絮其中」的最佳現實版。

在這種情形下，難怪美國芝加哥大學政治學系知名教授米爾斯海默繼4年前首先提出〈向台灣說再見〉的「棄台論」後，最近更發表了〈台灣，安息吧？〉的著作，等於宣告了「台獨的死刑」與「兩岸統一」的必然性。

其實米爾斯海默要向台灣當局傳達的訊息是：要包容台灣不同族群、不同政治主張唯一的方法，就是擱置「統獨爭議」，放棄報復性的「轉型正義」，改採「寬容對待過去歷史」的態度胸襟，確實遵照蔡總統所提根據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》以及相關法律的規定，制定兩岸政策，認同「兩岸同屬一中」、「台灣人也是中國人」的基本原則，才能團結台灣人民，站在同一立場，爭取兩岸和解，進而發展經濟，改善人民生活，才是王道，也是台灣唯一的出路與生路。

如果民進黨不以此為鑑，仍然我行我素、說一套、做一套，其結果就是加速兩岸的統一，台灣就真的要「安息」了。證諸事實，就在大陸國務院宣布推出居住證，以進一步落實惠台政策之際，台灣的政府則正在設法成立基金，以掏空台灣經濟，而「轉型正義委員會」卻還在發文教育部，以清查各級學校校園還存留多少蔣總統銅像。這樣搞下去，台灣怎能不「安息」？（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)